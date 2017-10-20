Польская супружеская пара удостоилось звания Праведников народов мира 20.10.2017, 13:59

Фото: PAP/Adam Warżawa

Александра и Казимеж Цибульские спасли белорусскую еврейку Соню Сару Шиндель.

Звания Праведников народов мира удостоились Александра и Казимеж Цибульские. 99-летней Александре Цибульской медаль за спасение евреев во времена Холокоста была вручена во время торжественного мероприятия, состоявшегося 19 октября в Гдыне. Ее муж Казимеж был удостоен звания Праведника народов мира посмертно, передает «Радио Польша».

Польская супружеская пара спасла от смерти Соню Сару Шиндель, рожденную в 1933 году в местности Урбице (нынешняя Беларусь), когда ей было 6 лет. Ее семья была переселена в гетто в Кельце и погибла в июне 1942 года.

«Ей удалось выжить благодаря поддержке и героизму супружества Цибульских. Несмотря на грозящую им страшную опасность, Александра и Казимеж заботились о ней, как о собственной дочери», - отметили в посольстве Израиля в Варшаве.