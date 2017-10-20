Цену билетов в транспорте могут повысить до 10 тысяч «старыми» 23 20.10.2017, 14:30

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В Минске планируется в ближайшее время повысить стоимость проезда в городском общественном транспорте.

О каких суммах идет речь, пока неизвестно. Предложение о повышении тарифов сейчас находится на рассмотрении в Мингорисполкоме. Цены на билеты будет повышаться вслед за регионами.

— Цены будут повышаться. Вопрос находится на стадии рассмотрения, — рассказали оnliner.by в пресс-службе Мингорисполкома.

По информации журналистов, в «Минсктрансе» обсуждается также вопрос о том, чтобы повысить стоимость талона при покупке у водителя до 1 рубля. Как отметил источник, ведомство настаивает на том, чтобы у водителей талоны были дороже. Какое решение будет принято, неизвестно.

Транспортники в регионах уже начали повышать стоимость проезда. Например, она увеличена в Витебской, Гомельской и Минской областях.

Напомним, последний раз подорожание проезда в Минске происходило в декабре прошлого года. Тогда проезд в столице подорожал на пять копеек.