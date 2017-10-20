Оксана Грищенко: Белорусы, когда вы выходите на улицы – на вас смотрит весь мир 3 20.10.2017, 15:02

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Один из лидеров украинской партии «Сила людей» обратилась к белорусам.

Оксана Грищенко сделала обращение накануне Марша рассерженных белорусов 2.0, который пройдет завтра, 21 октября, в 14:00 на Октябрьской площади Минска.

Charter97.org приводит полный текст:

«Добрый день!

Я приветствую вас из Киева, столицы Украины. Меня зовут Оксана Грищенко, я глава киевской организации политической партии «Сила людей». Это украинская партия, которая была задумана еще летом 2013 года. В то время у власти был Янукович, перспективы нашей демократии и свободных выборов были очень не позитивными. Мы тогда думали, как нам бороться, какую альтернативу мы можем предложить на выборах, какие политические методы мы можем использовать. Мы верили, что за демократию необходимо бороться в любых условиях. Никто тогда не знал, что осенью начнется Майдан, никто этого не мог предположить.

Но осенью мы вышли на улицы и украинцы начали бороться за свою свободу. Протест, Революция Достоинства - украинцы выбрали свою свободу. Эта свобода нам досталась дорогой ценой, но свобода – это высшая ценность, не какая-то философия и роскошь. Это необходимость для экономической стабильности и процветания, для верховенства права. Для того, чтобы каждый гражданин знал, что его ждет завтра: c точки зрения экономики, с точки зрения его прав, с точки зрения его будущего, будущего его детей.

Мы бесконечно благодарны белорусам, которые нас поддержали, которые принимали участие в акциях на Майдане и сейчас борются вместе с нами на востоке Украины. Мы хотим с нашей стороны высказать поддержку белорусам, которые борются за свою свободу. Когда вы выходите на улицы – на вас смотрит весь мир. И все мы понимаем, насколько важна свобода. Может быть, где-то на Западе свободы уже достаточно, и люди привыкли к ней, то мы понимаем, насколько это важно.

Вы, в первую очередь, боретесь за свою страну также, как украинцы боролись за свою. Никто не решит наши проблемы, кроме нас самих. Но мы всегда вас поддерживаем, желаем вам счастья, удачи, будьте сильными. Боритесь за свою свободу, за демократию, за ваше будущее и будущее ваших детей. И удача обязательно будет с вами.

Жыве Беларусь!»