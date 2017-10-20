Кто ответит за Александра Коржича? 2 Михаил Пастухов, sn-plus.com

20.10.2017, 15:21

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Михаил Пастухов

Последние событие показали, что белорусскую армию срочно нужно реформировать.

Смерть 21-летнего солдата-срочника Александра Коржича в Печах под Борисовом взорвала сначала Интернет, а потом и всю Беларусь. Она заставляет обсудить порядки в нашей армии и потребовать ее реформирования.

Почему такое случилось?

Так называемая дедовщина осталась (в наследство от Советской Армии ). Тогда во многих воинских частях дисциплина держалась на приблатненных старослужащих — как их называли, «черпаках» (после года службы), «дедах» (после 1,5 года) и «дембелях» (которым осталось менее полгода). К молодым солдатам применялись различные методы воздействия, в том числе избиение, принуждение к унизительной работе, раздача кличек. Смертельные исходы были не редкостью, но командование зачастую списывало их на суициды или несчастные случаи.

Нечто похожее имело место в отношении солдата Александра Коржича, которого мать отдала стране для выполнения воинского долга и которого призвали на службу, несмотря на серьезную болезнь сердца. В телефонных разговорах он не раз жаловался на дедовщину, на вымогательство денег. В последнее время стал звонить не со своего телефона. Когда дома перед похоронами его переодевали, то близкие видели большие синяки в районе промежности, в области печени и почек, непонятные повреждения на голове, а на шее — широкую полосу, не характерную для удушения. Парня похоронили 5 октября с воинскими почестями на кладбище в родной деревне.

Стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели Коржича в печально известных борисовских Печах. Дело взял на контроль Лукашенко.

По мнению близких и знакомых Коржича, причиной его смерти стали жестокие издевательства и причинение телесных повреждений с последующей инсценировкой самоубийства. Однако не будем торопиться с выводами. Подождем результатов расследования и последующего судебного разбирательства.

Какая она, наша армия?

Сейчас в Вооруженных силах Беларуси около 65 тысяч человек. Из них офицеров 14,5 тысячи, прапорщиков — 6850, солдат и сержантов — 25,6 тысячи, курсантов — 3,5 тысячи, гражданских служащих — свыше 16 тысяч.

Белорусская армия включает в себя Сухопутные войска, Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны. Имеются также Силы специальных операций, специальные войска, службы тыла.

Каких-либо глобальных преобразований Вооруженных сил Беларуси не производилось, кроме сокращения численности после распада СССР и далеко не полного обновления вооружения и техники (иногда за счет помощи России). Можно сказать, что наша армия — это слегка преобразованный Белорусский военный округ, который не стал полноценной национальной армией. Ни по языку, ни по традициям, ни по форме, ни по вооружениям.

В мировом рейтинге вооруженных сил белорусская армия занимает 45-е место среди 126 стран. Первые три строчки в нем принадлежат армиям США, России и Китая. По формальным показателям мы опередили ряд стран СНГ — Узбекистан, Азербайджан, Армению, Грузию, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмению.

В 2015 году Беларусь затратила на содержание армии 725 миллионов долларов, что составляет 1% от ВВП. В бюджете на 2017 года на армию выделено 924 миллиона рублей.

Ситуация с пополнением белорусской армии более чем сложная. Одна из причин — состояние здоровья призывников ухудшается, далеко не всех можно признать годными к военной службе. Сказывается и демографический спад последних лет. Еще одна причина — боязнь дедовщины.

Прошедшие в сентябре учения «Запад-2017» показали, что белорусские воинские части выполняли в них преимущественно второстепенную роль.

Срок нахождения на срочной службе составляет сейчас 18 месяцев, для лиц, окончивших высшие учебные заведения, 12 месяцев. С 1 июля 2016 года в Беларуси наконец-то введена альтернативная служба сроком 36 месяцев (для лиц с высшим образованием — 24 месяца). Однако она не пользуется среди молодежи популярностью: как по причине длительных сроков, так и характера предлагаемой работы.

Потенциал белорусской армии невысокий, и армия рискует деградировать, как и вся страна. Причина все та же — денег нет. Но, как говорил один российский политик, вы держитесь. И печатайте шаг.

Кто в ответе за солдата?

В Беларуси с 1992 года действует Закон «О воинской обязанности и воинской службе» (с изм. и доп.). В нем прописаны многие вопросы, в том числе связанные с призывом на службу, с отсрочкой от призыва, порядком прохождения службы, ее сроках, военной форме одежды. Однако ничего не говорится об ответственности за судьбу солдата, в частности его смерть, при выполнении воинской обязанности.

В списке воинских преступлений (глава 32 Уголовного кодекса) речь идет о неисполнении приказа, сопротивлении начальнику, насильственных действиях в отношении начальника, нарушении уставных правил взаимоотношений. Именно по этой статье УК (ст. 443) возбуждено уголовное дело по факту смерти Александра Коржича.

Из Интернета известно и о других фактах: полгода продолжалось следствие по факту смерти солдата-срочника Артема Бастюка в той же воинской части. По информации отца погибшего, было проведено семь экспертиз. Можно предположить, что такие дела преднамеренно затягиваются, чтобы погасить к ним интерес общественности и, как говорят, спрятать концы в воду.

Я поддерживаю требование многих белорусов о необходимости тщательного и объективного расследования факта смерти Александра Коржича. Нам надо заняться реформированием армии. Во всяком случае, полагаю, ее следует перевести всецело на контрактную основу, а для призывников проводить кратковременные сборы. Полагаю, что целесообразно отказаться от помпезных военных парадов, закупки дорогостоящих вооружений. Сэкономленные средства можно направить на пополнение пенсионного фонда, на выплаты малообеспеченным семьям, на пособия по рождению детей и уход за ними.

Мы — мирные люди. Воевать мы ни с кем не собираемся и придерживаемся принципа нейтралитета. В целях безопасности вместо содержания дорогостоящей армии лучше заручиться поддержкой сильных государств под контролем международных организаций (ООН и ОБСЕ).

Михаил Пастухов, sn-plus.com