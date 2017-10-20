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Ученые разрешили молодежи не уступать бабушкам место в транспорте

  • 20.10.2017, 16:07

Это пойдет на пользу самим пенсионерам.

Профессор Оксфордского университета и чиновник Министерства здравоохранения Англии Мьюир Грей заявил, что молодежь, которая уступает бабушкам и дедушкам место в транспорте, оказывает им медвежью услугу, пишет medialeaks.ru.

По мнению Грея, старики и так постоянно сидят дома, а им необходимо двигаться. «По мере того как люди стареют, нам следует поощрять активный образ жизни. Если в доме у родителей второй этаж — не покупайте лифт для них, лучше сделайте вторые перила. И дважды подумайте, прежде чем уступить место в автобусе или поезде пожилому человеку. Для них стоять — это хорошее физическое упражнение», — пишет ученый.

О том же самом говорит другой доктор, Скарлетт МакНалли, хирург-ортопед из Главной окружной больницы Истборна. «Множество болезней в преклонном возрасте развиваются не из-за возраста самого по себе, а из-за неподвижности и отсутствия физической активности. Чем больше мы делаем упражнений, тем лучше», — пишет он.


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