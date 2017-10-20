Никки Хейли: Просто завораживает, когда русские спрашивают – почему мы ввели санкции 1 20.10.2017, 16:21

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Никки Хейли

Постпред США в ООН назвала российское вмешательство в выборы «военными действиями».

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что вмешательство другого государства в американские выборы равносильно «военным действиям» и что для России такое вмешательство стало стандартной тактикой, передает «Голос Америки».

«Когда страна может вмешаться в выборы другой страны, это военные действия. Это действительно так, потому что вы пытаетесь пошатнуть демократию, подменяя волю народа распространением ложной информации», – сказала Хейли, выступая в четверг на форуме в Институте Джорджа Буша в Нью-Йорке.

«И это происходит не только здесь. Посмотрите на Францию и другие страны. Они делают это везде, – продолжила она. – Это их новое любимое оружие. И мы должны совладать с этим».

Хотя президент Дональд Трамп выражает сомнения в том, что именно российское правительство стояло за прошлогодними кибератаками во время выборов, Хейли и другие представители администрации без колебаний возлагают вину на Кремль.

Вмешательство в американские выборы 2016 года проходило по той же схеме, что и кампании Кремля, призванные повлиять на результаты выборов по всей Европе, в том числе в странах Балтии, а недавно и во Франции, где кандидат-центрист Эммануэль Макрон одержал победу над ультраправой популисткой Марин Ле Пен.

По словам Хейли, американская разведка «не покладая рук ведет работу» в сфере борьбы с киберугрозами.

Несмотря на предположения, что за вмешательством в выборы могла стоять не Россия или не только Россия, Трамп летом подписал законопроект о новых санкциях в ее отношении.

После введения санкций Россия распорядилась сократить штат дипмиссии США в стране. Госдепартамент в ответ на это выдвинул аналогичные требования Москве.

«Это просто завораживает. Русские, да благословит их Господь, задаются вопросом: «Почему у американцев антироссийский настрой?» И почему мы ввели санкции? Ну так не вмешивайтесь в наши выборы, и у нас не будет антироссийского настроя, – заявила в четверг Хейли. – И я думаю, что здесь надо вести себя жестко и привлечь их к ответственности, и внушить частному сектору, что они несут за это свою долю ответственности. Мы все должны активизировать усилия после этого события».

Бывший президент Джордж Буш-младший, также выступивший на этом мероприятии, выразил беспокойство по поводу российского вмешательства, заявив, что «российское правительство поставило перед собой задачу настраивать американцев друг против друга».

«Иностранную агрессию, в том числе кибератаки, дезинформацию и финансовое влияние, нельзя недооценивать и нельзя терпеть», – добавил он.

Заявление Хейли вызвало быструю реакцию посольства России в США, которое обвинило американского дипломата в бездоказательности.

«В своих измышлениях о «вмешательстве» России в американские президентские выборы в 2016 году американские политики не знают удержу, - говорится в комментарии посольства, обнародованном в четверг вечером. - Неоднократно и на всех уровнях мы заявляли: Россия не вмешивается во внутренние дела США».

«Хотели бы напомнить коллеге Никки Хейли, что тех, кто вмешивался в избирательные процессы в США, причем самым открытым и бесцеремонным образом, надо искать среди официально объявленных союзников и друзей, - говорится далее в российском документе. - Они агитировали в пользу демократического кандидата и высказывали свои опасения в связи с возможностью прихода к власти кандидата от республиканцев. Фактов много. Достаточно посмотреть газеты годичной давности или заглянуть в интернет».