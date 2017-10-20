Лукашенко потребовал снять «лишний жир» с энергетиков 25 20.10.2017, 17:10

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Диктатор раздал очередную порцию нагоняев министрам.

Сегодня Лукашенко провел семинар «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», где давал указания и нагоняи министрам.

— Ставлю задачу для всех: с 2018 года проводим разовое повышение тарифов на $ 5. И 1 января 2018 года утвердим тарифы решением президента, — сказал он, сообщает БелТА.

Лукашенко также потребовал разобраться с формированием тарифов в энергетике.

— Вы, Леонид Васильевич Анфимов (председатель КГК), выявили у коммунальников резервы снижения затрат по жилищно-коммунальным услугам. Но большое влияние на их стоимость оказывают энергетики. Вы смотрели, как они формируют свои тарифы, сколько прибыли закладывают? Разберитесь, какие установлены им зарплаты, за что они содержат свои крутые санатории, базы и прочее.

Жировать недопустимо ни для кого! И если такие факты будут выявлены до следующего вашего уточнения тарифов, министру надо искать другую работу. Он был туда назначен, чтобы без ведомственного подхода решить эти вопросы, разложить затраты своего ведомства и убрать весь лишний жир. Пока этого не происходит.

Он отметил, что не решен вопрос заключения прямых договоров на теплоснабжение и горячее водоснабжение между поставщиками (энергетиками) и потребителями этих услуг (прежде всего населением). Министерство энергетики настаивает на заключении договоров между энергоснабжающими организациями и организациями ЖКХ районов, не желая работать с населением из-за возможного снижения экономических показателей:

— Налицо конфликт интересов двух министерств из-за узковедомственного подхода. Кобякову и Анфимову решить этот вопрос немедленно, однозначно, без ведомственного подхода.