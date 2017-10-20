Кандидатом в президенты Украины может стать Cвятослав Вакарчук 20.10.2017, 18:47

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И президентские, и парламентские выборы в Украине должны состояться в 2019 году.

Разочарованные коррупцией в политических силах, общественные активисты хотят создать собственный избирательный список. Непартийным кандидатом в президенты может стать 42-летний певец Святослав Вакарчук, пишет nn.by.

Следующие президентские и парламентские выборы в Украине могут стать необычными. Гражданское общество страны впервые может поддержать не кандидата одной из политических сил, а провести собственную избирательную кампанию, пишет (nn.by https://nn.by/?c=ar&i=199376&lang=ru).

В 2004 году негосударственные организации активно стояли за Виктора Ющенко. В 2010 году проевропейские силы были расколоты между несколькими кандидатами, а победил Виктор Янукович. В 2014 году компромиссным кандидатом оказался Петр Порошенко. Общество надеялось, что его способности переговорщика могут помочь в кризисной ситуации конфликта на востоке и юге.

В результате украинская государственность выдержала испытание российской интервенцией. Но экономику страны по-прежнему контролирует узкий круг миллиардеров и мультимиллионеров. Государственный бюджет мал, поскольку люди на всех уровнях утратили рефлекс честной уплаты налогов, а доходы государственных и негосударственных компаний массово уходят в офшоры. В то же время коррупция съедает даже то малое, чем государство может распоряжаться. Чиновники, судьи, депутаты обладают имуществом и ездят на машинах, стоимость которых намного превосходит легальные доходы, — это стало в Украине нормой, которой никто не удивляется.

На выборах 2014 года популярные общественные деятели поддержали различные политические силы. Журналисты-расследователи Сергей Лещенко и Мустафа Найем, а также создательница движения «Честно» Светлана Залищук были избраны в депутаты от Блока Петра Порошенко. А еще одна лидер «Общественного сектора Евромайдана» Анна Гопко прошла в парламент от «Самообороны».

«Все мы разочаровались в возможности влияния изнутри существующих политических сил и хотим на следующие выборы создать новую, отдельную политическую машину на основе коалиции общественных организаций», — рассказала «Нашей Ниве» руководитель одной из общественных организаций Украины.

Социологи отмечают разочарование украинцев в политических партиях и политиках. Рейтинг Петра Порошенко упал почти до 10%. Юлия Тимошенко опережает его ненамного. «Мусорный коллапс» подорвал доверие и к мэру Львова Андрею Садовому. В то же время после оккупации Крыма и Донбасса «проевропейский вектор» в Украине твердо перевешивает пророссийский. Многие украинские избиратели готовы поддержать «новое лицо».

Несколько собеседников «Нашей Нивы» сказали, что таким может стать солист группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук.

Святослав — певца часто называют попросту «Славко» — родился в семье ученого-физика. Свою группу «Океан Ельзи» он с друзьями создал в 1994 году, 19-летним. В 1998 они перебрались из Львова в Киев. К началу 2000-х Вакарчук стал одним из самых популярных певцов Украины. Его песни «Я не сдамся без боя», «Отпусти» стали хитами. Он получил звание заслуженного артиста Украины. Мало кто знает, что Вакарчук при этом еще и кандидат физико-математических наук, который написал диссертацию о суперсимметрии электронов в магнитном поле (по-украински, кстати).

Кроме украинском, на котором он даже пишет стихи, Вакарчук свободно говорит по-английски (побывал за океаном еще школьником по образовательному обмену) и по-русски.

У Вакарчука есть и политический опыт. В 2007-2008 годах он был депутатом Верховной Рады от «Нашей Украины». (Потом ему надоела грызня внутри демократической коалиции, и он сложил мандат.) Кроме того, знаниями с ним делился его отец — долговременный ректор Львовского университета и министр образования.

Вакарчук всегда был общественно активным. Он участвовал в Оранжевой революции и Евромайдане. Когда Россия в 2014 году толкала население юга и востока Украины к отделению и созданию «Новороссии», «Океан Эльзы» неустанно выступал с концертами на юге, несмотря на риски.

Вакарчук продемонстрировал готовность пойти в «высшую политику», когда в 2017 году принял предложение Стэнфордского университета США провести 10 месяцев у них, учась и одновременно преподавая в Центре демократии и верховенства права.

Таким образом, следующие выборы в Украине могут стать первыми, на которых водораздел будет проходить не по линии «запад-восток» и не по вопросу геополитического выбора. И президентские, и парламентские выборы в Украине должны состояться в 2019 году.