Госсекретарь Тиллерсон призовет Багдад и Эр-Рияд к диалогу 20.10.2017, 21:17

Рекс Тиллерсон

Глава американской дипломатии начал поездку по странам Ближнего Востока.

В пятницу госсекретатарь США Рекс Тиллерсона отправился в официальную поездку по странам Ближнего Востока. Визит главы американской дипломатии начнется с участия в переговорах между правительствами Саудовской Аравии и Ирака.

Встреча координационного совета будет полностью посвящена попыткам сгладить противоречия между двумя странами. В Вашингтоне, в свою очередь, не скрывают, что поездка госсекретаря должна стать составной частью новой стратегии, целью которой является снижение влияния Тегерана в регионе и установление более тесных связей между Багдадом и Эр-Риядом, передает «Голос Америки».

«Иран всегда был и остается большой проблемой для нас, для Ирака и для всего региона», - заявила накануне официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

Она подчеркнула, что США приветствуют улучшение отношений между Ираком и Саудовской Аравией, приведя в качестве примера недавнее расширение двусторонней торговли, отмеченное после открытия границ между этими странами.

В Госдепартаменте сообщили, что в Эр-Рияде госсекретарь США также планирует «встретится с некоторыми саудовскими лидерами для обсуждения конфликта в Йемене, Ирана и ряда других важных региональных и двусторонних проблем».

Переговоры в Эр-Рияде станут первой остановкой в поездке госсекретаря США, которая продлится до 27 октября.

После этого Рекс Тиллерсон посетит Доху, где встретится в лидерами Катара и представителями американского военного контингента в стране. После этого в планах госсекретаря – посещение Индии, Пакистана и Швейцарии.

В Исламабаде Рекс Тиллерсон намерен обсудить совместные усилия по борьбе с террористическими группировками в регионе, и роль Пакистана в поиске «мирного разешения продолжающегося афганского конфликта».

В минувшую среду госсекретарь США заявил, что Соединенные Штаты намеремены привлечь Исламабад и Нью-Дели к усилиям по стабилизации обстановки в Афганистане.

«Мы ожидаем, что Пакистан предпримет решительные действия против террористических групп, базирующихся на его территории, которые угрожают его собственным гражданам и всему региону», - заявил Рекс Тиллерсон в минувшую среду.

Ожидается, что в завершении визита госсекретарь США проведет в Женеве переговоры с представителями Международного Красного Креста, Международной огранизацией по миграции и сотрудниками офиса Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Главной темой переговоров станут «глобальные гуманитарные кризисы», включая ситуацию в Мьянме.