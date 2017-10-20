Под звездным небом: 16 мест Беларуси, которые стоит увидеть 3 20.10.2017, 21:29

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В век биткоинов и смартфонов мы еще можем видеть артефакты истории.

Для многих читателей история Беларуси ассоциируется с десятком событий и несколькими отреставрированными памятниками, которые поддерживаются в хорошем состоянии. Но если отойти чуть в сторону от протоптанных туристических тропинок, можно увидеть памятники архитектуры, которые с удивительной силой передают славные, впечатляющие и трагичные страницы истории, пишет tut.by.

Одни события уже не указывают в учебниках, другие со временем забываются. Порой все, что осталось, — церкви и костелы, замки и усадьбы. Однако и они уходят в небытие. Но в век биткоинов и смартфонов мы еще можем видеть артефакты истории.

Эти архитектурные памятники расположены не так далеко, как звезды других галактик, но столь же притягивают взгляды и ум своими историями и тайнами.

Северная брама усадьбы в Старых Песках

Березовский район, Брестская область

Западная брама усадьбы в Старых Песках

Белая Церковь

Чашникский район, Витебская область

Жилой комплекс монастыря бернардинцев в Дубровно

Дубровно, Витебская область

Мемориальная колонна, деревня Леонполь

Миорский район, Витебская область

Костел Святого Антония, деревня Губино

Лепельский район, Витебская область

Костел Девы Марии, деревня Смоляны

Оршанский район, Витебская область

Кальвинский сбор, деревня Первомайск

Узденский район, Минская область

Часовня-усыпальница Ожешко, деревня Закозель

Дрогичинский район, Брестская область

Часовня-усыпальница Скирмунтов, деревня Молодово

Ивановский район, Брестская область

Усадьба Тышкевичей «Вялое» возле деревни Рудня

Воложинский район, Минская область

Усадьба Лопатинских, деревня Леонполь

Миорский район, Витебская область

Ветряная мельница, деревня Солтаны

Молодечненский район, Минская область

Усадьба «Старая Белица», деревня Пламя

Сенненский район, Витебская область

Каменные кресты, деревня Бабцы

Докшицкий район, Витебская область

Замок Сангушек «Белый Ковель», деревня Смоляны

Оршанский район, Витебская область