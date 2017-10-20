Шеф-повар из Минска раскрыл свои пять главных секретов 20.10.2017, 21:49

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Нет никаких преград для тех, кто действительно любит и хочет готовить.

Каждый год 20 октября свой профессиональный праздник – Международный день повара – отмечают кулинары и повара всего мира, пишет vkurier.by.

Каждый шеф-повар хранит свои собственные рецепты «за семью печатями», но некоторые из этих гениев кулинарии иногда все же делятся маленькими хитростями.

Людмила Орлова, шеф-повар столичного кафе считает, что нет никаких преград для тех, кто действительно любит и хочет готовить:

Если у вас нет недостающего ингредиента, то попробуйте заменить его на разумную альтернативу. К примеру, легко можно превратить сметану в майонез, если добавить в нее растертый желток круто сваренного яйца и чайную ложку горчицы.

5 неожиданных секретов от шеф-повара

1. Один из лучших вариантов маринада для мяса – смесь пива и соевого соуса с добавлением специй. Темное пиво (например, чешское) также можно добавлять при тушении овощей или варке картофеля – это придаст блюду пикантный вкус и аппетитный аромат.

2. Более здоровая альтернатива панировочным сухарям – мелко колотые орехи.

3. Чтобы рыба не пригорала, смажьте растительным маслом ее, а не сковородку.

4. Чтобы сократить количество соли в рационе, замените ее лимонным соком – он способен творить чудеса.

5. Чтобы охладить вино и не лишить его букет вкуса, просто добавьте в бокал не лед, а замороженный виноград.