Клуб друзей Путина: Где хранят деньги богатые россияне Андерс Аслунд

20.10.2017, 21:52

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Андерс Аслунд

Соединенные Штаты вполне могут выиграть войну против Путина даже «не выходя из дома».

Россию обычно считают сильным государством. Поэтому международное сообщество позволило, чтобы Россия избежала серьезного наказания за военную агрессию в Украине и аннексию Крыма. Москва отделалась лишь ограниченными санкциями.

Но на деле Кремль очень уязвим. С момента прихода к власти в 2000 году президент Владимир Путин провел деинституционализацию политической системы, подчинив весь государственный аппарат, в том числе суды, Кремлю и «диктатуре закона».

В результате в современной России фактически не существует прав на частную собственность. Все богатые россияне, в том числе сам Путин и его друзья, хранят деньги за границей. В недавно опубликованном исследовании французский экономист Томас Пикетти и его соавторы оценили объем российского оффшорного капитала примерно в $800 млрд. Это данные по состоянию на 2015 год.

По оценке МВФ, сумма всех капиталов, выведенных за рубеж за последнюю четверть века составляет $750 млрд. То есть в частных руках у россиян находится огромное состояние. Что-то из этого принадлежит олигархам, но многое – Путину и его приспешникам.

20 марта 2014 года, через два дня после аннексии Крыма Россией, США совершили беспрецедентный шаг. Под американские санкции попал «клуб друзей Путина»: Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг, Борис Ротенберг и Юрий Ковальчук. Их активы были заморожены.

Они попали под санкции «потому что каждый из них действовал за или от имени России, а также оказывал материальную или иную поддержку высокопоставленному должностному лицу России», то есть Владимиру Путину. В санкционный список Европейского Союза также попали Аркадий Ротенберг, Юрий Ковальчук и Николай Шамалов. Путин был публично очень огорчен этим фактом. Это свидетельствует о том, что такой шаг имел на него воздействие.

Впрочем, только Италия провела громкую заморозку активов и недвижимости имущества Аркадия Ротенберга на сумму около $36 млн. Большая часть отмытых денег из России проходит через Кипр, Британские Виргинские острова и Каймановы острова. Хотя эти небольшие острова не способны поглощать такие крупные российские инвестиции.

Большая часть европейских правительств не допускает анонимных инвестиций и требует информацию о бенефициарах. Исключением являются территории с англосаксонской правовой системой. Две крупнейших офшорных гавани, принимающие анонимные инвестиции, – это Соединенные Штаты и Великобритания.

В мае 2016 года бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон собрал большую международную конференцию, чтобы противостоять анонимности в этой сфере. Он пожаловался, что 99 тысяч различных зданий и строений в Соединенном Королевстве принадлежат анонимным собственникам. Компания New Statesman заявила, что анонимные офшорные компании владеют 36 тысячами объектами недвижимости в Лондоне. Их оценочная стоимость – $156 млрд.

На сегодняшний день уже 29 европейских стран раскрыли информацию о бенефициарах всех активов, 11 государств готовы последовать этому примеру. Соединенные Штаты, напротив, не брали на себя обязательства такого рода.

Британский журналист Оливер Буллоу как-то заметил: «Офшор можно организовать, не выходя из дома. Законы в штатах Делавэр и Невада предлагают компаниям подобные механизмы. Таким же образом работают законы и на Виргинских островах. В США можно создать корпоративную структуру, даже не подтвердив свою личность. Сейчас это сделать проще, чем в таких известных налоговых гаванях, как Каймановы острова, Джерси или остров Мэн. Почти треть сделок с недвижимостью в крупнейших городах Америки являются подозрительными».

Мало того, что в США разрешена анонимная собственность, разрешены также и анонимные денежные переводы. В декабре 2016 года Wall Street Journal писал о том, что каждый год десятки миллиардов долларов проходят через непрозрачные банковские счета. Но сейчас банковская политика ужесточилась.

В августе отдел США по борьбе с финансовыми преступлениями приказал банкам фиксировать денежные и банковские переводы на оплату элитной недвижимости в таких районах, как Майами-Дейд, Бровард, Палм-Бич, Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Это любимые направления россиян. Такие меры помогут идентифицировать физических лиц, которые стоят за этими банковскими переводами. К слову, суммы в них на оплату счетов во Южной Флориде начинаются от 1 миллиона долларов.

Так что Соединенные Штаты вполне могут выиграть войну против президента России Владимира Путина мирными средствами и даже «не выходя из дома».

Андерс Аслунд, «Новое время»