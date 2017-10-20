Четыре года готовили реформу ЖКХ и решили, что она не нужна 6 Валерий Карбалевич

20.10.2017, 22:08

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ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ

Главная причина проблем в ЖКХ - это монополия государства.

В это трудно поверить, но республиканский семинар «Об усовершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», который состоялся в пятницу 20 октября, готовился целых четыре года. Он был анонсирован еще 10 декабря 2013 года.

В тот день Лукашенко провел большое совещание по вопросам строительной отрасли. Тогда он назвал это мероприятие знаковым событием и пообещал, что подобные совещания станут регулярными, на них будут обсуждаться наиболее насущные и значимые для людей вопросы развития экономики и общества на среднесрочную перспективу. Лукашенко отметил, что этот форум видится ему своего рода аналогом пленума Центрального комитета компартии в советские времена. Он заявил:

«Необходимо чаще, как минимум раз в полгода, собираться в таком составе, чтобы на системной основе давать сигналы всему обществу о проблемах, которые возникают, и путях их решения ... Поэтому мы договорились, что в перспективе такие совещания станут нормой».

Лукашенко заявил, что два следующие совещания будут посвящены проблемам ЖКХ и развитию агропромышленного комплекса. Тогда же были созданы специальные комиссии, которые должны были разработать комплекс предложений по совершенствованию указанных социально-экономических сфер.

Прошло полгода, год, два, три. Никаких «пленумов ЦК» не проводилось. Наконец, почти через четыре года, состоялся этот семинар. Прошла почти пятилетка. Лукашенко никак не объяснил, в чем причина такой задержки. В мире, в некоторых сферах, например в ИТ, за четыре года происходит смена технологии и качественное обновление продукции. Беларусь же живет в другом историческом часовом поясе, временном измерении. Здесь время остановилось. Потребовалось целых четыре года, чтобы подготовить семинар по элементарным вопросы повышения качества ЖКХ.

И вот наконец семинар провели. Думалось, что уже за четыре года комиссия и правительство подготовили революционные изменения в сфере коммунального хозяйства, и наконец власти осчастливить народ своими предложениями, качество услуг в ЖКХ радикально увеличится, а цены сократятся.

Но нас ждало большое разочарование. Из выступления Лукашенко на семинаре следует, что никаких перемен в сфере ЖКХ не ожидается. Лукашенко говорил рутинные вещи, что не надо резко повышать тарифы, следует искать резервы экономии теплоснабжения, необходимо повысить качество питьевой воды, улучшать благоустройство населенных пунктов и другие банальности. Правительством разработан проект концепции совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года, но там нет ничего нового. И для этого надо было готовиться целых четыре года?

Как известно, главная причина проблем в ЖКХ - это монополия государства в упомянутой сфере, отсутствие конкуренции. Поэтому постоянно повышаются цены, не улучшается качество услуг.

Однако Лукашенко однозначно высказался против реформирования ЖКХ:

«Вы не спешите разрушать сейчас действующую структуру в угоду каким-то сомнительным компаниям и мероприятиям», - предупредил он.

Лукашенко якобы и не против допустить в эту сферу частный бизнес, однако тут же заявляет:

«Но вы знаете, что любой частник, придя в эту сферу, будет смотреть прежде всего в свой карман: как дороже взять, что недоделать, что не сделать, где некачественно обойти, а деньги в карман положить».

И делает вывод: структура ЖКХ «должна быть единая и управляемая».

И еще важное замечание. Проблемы в коммунальном хозяйстве нарастают, требуется все больше ресурсов для финансирования этой сферы, а денег в бюджете нет. Но решение этих сложных вопросов переводится на местную власть.

«Ищите источники финансирования и действуйте», - такой совет дал Лукашенко чиновникам. Короче, денег нет, но вы держитесь.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»