Биржа: Скоро людям не нужно будет идти в обменник, где курс выше 6 20.10.2017, 22:25

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Программное обеспечение, которое допустит любого человека к торгам, уже готово, но банки еще его тестируют.

Доллары-евро мы всегда покупали в обменниках, в то время как банки и предприятия могли сделать это на бирже. Вскоре в биржевых торгах сможет поучаствовать любой человек. В качестве посредников выступят банки. Для них Белорусская валютно-фондовая биржа разработала специальную платформу, на которой будет происходить этот процесс. Правда, пока физлица не успели поучаствовать в торгах, пишет kp.by.

- Банки пока в тестовом режиме изучают нашу технологию, - рассказал БелТА председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи Андрей Аухименя. - Но мы уверены: клиентам такая возможность придется по вкусу. Представьте, вы следите за торгами, поймали падение доллара и сразу купили эту валюту по выгодному курсу. Не нужно идти в обменник, где курс в любом случае будет выше. Биржа предоставила всем банкам страны подобную возможность, сейчас клиенты могут обращаться в свои банки и интересоваться, когда этот сервис заработает конкретно у них.

Идея разрешить физлицам участвовать в торгах на бирже не нова. Об этом заговорили еще в прошлом году и обещали, что в 2018-м каждый сможет попробовать купить валюту на бирже напрямую, без посредников в лице банков. От этого замысла тоже не отказались.

- Сейчас мы создаем платформу, через которую этот процесс будет осуществляться, - сообщил Андрей Аухименя.