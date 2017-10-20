БАТЭ претендует на выход из группы в Лиге Европы 20.10.2017, 22:55

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Борисовчане продолжают радовать своих болельщиков.

Электричка остановилась на «Печинском», и из вагонов стали выпрыгивать немцы. Много немцев. Они веселились и с любопытством изучали местность. В электричке поклонники «козлов» не пели песни, не кричали и не буянили, а спокойно разговаривали. Хотя в некоторых вагонах их было даже больше, чем белорусов. На перроне немцев ждал небольшой сюрприз – белорусская милиция предложила свою компанию по дороге к стадиону. Это было предложение из разряда тех, от которых невозможно отказаться, пишет «Трибуна».

Всего из Германии прилетели больше 1000 фанатов «красных». Их основная часть расположилась на фан-секторе за воротами, но около 200 человек оккупировали нижние ряды на центральной трибуне. Поддержка гостей была просто фантастической. Болельщики пели и кричали весь матч. В середине второго тайма настолько осмелели, что организовали перекличку с соотечественниками из центра. Смотрелось и слышалось просто здорово. «Борисов-Арена» заглушить «козлов» не смогла.

– Немецкие фанаты добавили колорита и градуса, – говорит тренер БАТЭ Алексей Бага. – Но мы за клубную историю уже не раз подобное проходили. Хотя для Беларуси это, конечно, явление. Это еще раз показывает, что для Германии футбол это религия, история, традиции. А как там понимают игру. Реагируют на каждый аут, на каждое удачное или неудачное действие. К сожалению, у нас нет такой культуры боления.

После финального свистка с фанатами гостей случилась метаморфоза. Позитив сменился гневом. «Кельн» снова проиграл (10-й раз в 11 матчах). Когда команда попыталась приблизиться к фан-сектору, чтобы отблагодарить за поддержку, фанаты стали свистеть и прогонять футболистов. Те не знали, что делать: слегка похлопали и ушли.

– Я похожее видел, когда мы «Мюнхен-1860» нокаутировали, – продолжает Бага. – И как бывший спортсмен я очень сочувствую ребятам. По дороге домой они начитаются и наслушаются. Но и фанатов можно понять. Они проделали неблизкий путь и надеялись на другой результат.

– Такого отношения болельщиков в сезоне еще не было, – говорит защитник «Кельна» Константин Рауш. – В последних двух матчах мы играли хорошо, создавали моменты. Но сегодня… я ребят просто понимаю.

Перед тем как отправить свою команду к болельщикам, главный тренер Петер Штегер собрал футболистов и тренеров в центральном круге. Казалось, он прощается с коллективом, но нет.

– Мы так делаем после каждого матча, – комментирует ритуал Рауш. – Тренер просто анализирует матч. Говорит, как мы играли, и все. Ничего такого.

Не стали говорить об отставке и журналисты на пресс-конференции. Хотя когда команда набирает 1 очков в 11 матчах, подобные разговоры неизбежны. Общение немцев со Штегером было позитивным и продуктивным. Про отставку никто не спросил.

На игру с «Кельном» Александр Ермакович выставил почти такой же состав, который в воскресенье переиграл «Витебск». Случились лишь два изменения. Место Дмитрия Баги и Виталия Родионова заняли Максим Володько и Николай Сигневич. Говорит это только об одном – для БАТЭ важны оба турнира: и чемпионат, и еврокубок.

– Хорошо, что выиграли, порадовали болельщиков и продолжаем бороться за выход из группы, – рассказывает Александр Володько. – Но на первом месте чемпионат. Я уже говорил об этом много раз. Чтобы играть с «Арсеналом» и другими европейскими чемпионами, надо быть на первом месте. Так что сейчас пару часиков порадуюсь, а потом переключусь на «Днепр». Надо думать, как обыграть могилевчан.

Первый тайм БАТЭ не удался. «Кельн» старался действовать первым номером. Хорошо контролировал мяч, прессинговал, молниеносно выбегал в атаки. Однако особых выгод немцам это не принесло – неспокойно у ворот Дениса Щербицкого становилось в основном из-за ошибок борисовчан. Например, в середине тайма Александр Володько отпасовал прямо на ногу сопернику и организовал опасную атаку 3 в 2, которую завершал Йоич несильным ударом прямо в руки вратарю. У БАТЭ моментов, подобных этому, не было и близкого.

– Ошибки – следствие давления со стороны соперника, – делится мудростью Александр Володько. – Ну и индивидуальные огрехи, конечно. Мой неточный пас привел к контратаке. На таком уровне, как правило, не прощают. Но сегодня мы отск… Скажем так, нас пронесло в паре моментов. Но и мы создали достаточно.

– Почему команде не удался первый тайм?

– Наверное, присматривались к сопернику, изучали. Одно дело, когда тебе о нем говорят, а другое – живая игра. Хотя, как мне кажется, в Европе мы часто играем с опаской. Не хочется бежать в атаку и попасть в плен. Когда пропускаем, нам становится тяжело. Поэтому играем с оглядкой на ворота и меньше рискуем. В перерыве поняли, что прочувствовали «Кельн». Поняли, что можем и должны обыгрывать немцев. И добавили.

Второй тайм БАТЭ действительно провел мощнее. Особо активничал Максим Володько, которого отправляют в Италию. Среди тройки инсайдов (Стасевич, Иванич, Володько) он был наиболее заметным. Постоянно перестраивался, искал мяч, смещался в свободные зоны, даже оказывался вторым нападающим. Если бы еще забил, контракт с «Дженоа» никуда не делся бы, но в концовке Максим не смог замкнуть прострел.

Убойный момент упустил и Михаил Гордейчук, вышедший на поле впервые после класико.

А вот Риос свой шанс использовал.

– Промахи ребят? Ой, со скамейки смотреть за всем этим был просто невозможно, – улыбается Володько-старший – Лавка запасных – это что-то с чем-то. Очень тяжело психологически. Не знаю, чем лечится тренерский штаб :).

- Расскажите…

– Про Веремко :)?

- Нет. БАТЭ был фаворитом матча. Что чувствуете, когда слышите: борисовчане подтвердили фаворитский статус с командой Бундеслиги?

– Приятно побеждать команду из топ-5 чемпионата. Да, у «Кельна» не все ладится дома, но нельзя умалять и наши заслуги. Могли выиграть крупнее даже, если бы в контрах забили. Но и так все здорово.