«Покурил возле магазина, а меня заставили уволиться — я в шоке» 35 21.10.2017, 17:35

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Газовщик из Шарковщины неожиданно лишился хорошей работы.

Леонид Лагун почти двадцать лет работал в Шарковщинском районе газоснабжения. У него множество грамот и благодарностей. Говорит, «никаких замечаний, кроме Доски почета», у него никогда не было. В этот понедельник он с коллегами остановился возле магазина покурить. Это заметило начальство — и завертелось, пишет onliner.by.

— В понедельник, 16 октября, мы были в командировке в Витебске. На обратном пути заехали в городской поселок Шумилино. Там сделали остановку возле магазина «Метан», там кафе и магазин, все в одном. Этот магазин принадлежит УП «Витебскоблгаз», — рассказал 43-летний Леонид. — Заехали на стоянку, припарковались. Кому нужно, пошли в магазин. А мы отошли от магазина и стояли курили. Буквально через минуту приезжает машина без всяких надписей. Ну, заехала и заехала.

Мы стояли за «Газелью» и не видели, кто вышел и что там происходило. Услышали разговор на повышенных тонах. Выглянули из-за автомобиля, видим — витебское начальство. Там были два заместителя генерального директора «Витебскоблгаза». Они увидели, как курят наши товарищи, и стали их отчитывать. Сказали нам, чтобы мы подождали, пока они вернутся с обеда. И потом будут с нами разбираться.

По словам Леонида, они пошли в свою машину. Через 15 минут начальство вернулось, их стали отчитывать.

— Отчитывали за то, что мы курим белым днем, не прячемся, — говорит мужчина. — Потом мастер, который был с нами, подошел к машине, сказал, чтобы все, кто курил, подошли к одному из замов генерального. Ну что тут уже как детям упираться. Люди мы взрослые — подошли. По-честному вылезли из машины и подошли к нему. Нас с Шарковщины было трое. Он нас отчитал, чуть ли не начал говорить, что это территория облгаза, но мы-то на улице стояли и курили, не в магазине. В общем, отругали нас и сказали, чтобы мы ехали к начальнику нашему в Браслав, мол, пусть он разбирается. Мы отъехали от Шумилино совсем чуть-чуть, тут водителю звонок. Нас отправляют на алкотестер в «Полоцкгаз».

Рабочий говорит, что алкотестер на предприятии показал 0 промилле. Они поехали домой, а в пять вечера им сообщили, что во вторник с утра будет собрание коллектива.

«Так, вы вчерашние, все трое, идете в приемную и пишете заявление по собственному желанию»

— На собрании был весь коллектив. Сразу зачитали письмо из Витебска. Мол, 11 октября слесаря из Лепеля заметили на объекте с сигаретой, — продолжает Леонид. — Сделали такое сравнение. Но мы-то не на объекте курили, мы-то возле магазина. Это же две большие разницы. После этого начальник нас снова начал распекать, мол, что мы, хотим, чтобы его уволили? Мол, ему это надоело. А потом сказал: «Так, вы вчерашние, все трое, идете в приемную и пишете заявление по собственному желанию». Мол, в течение дня браславский начальник наш решит вашу судьбу.

Все трое работников пошли в приемную и написали заявление. Леонид написал также заявление за свой счет, чтобы его отпустили на похороны.

— В час дня я стал звонить на работу. Мне ответили, что приезжал начальник и подписал заявления. Мол, поезжайте в Браслав к начальству и забирайте трудовые, привозите спецодежду и подписывайте обходные листы, — рассказывает Леонид. — Не вызвал нас, не поговорил по-человечески. Мы же не отказывались от того, что курили. Если бы не сознавались, так и из машины бы не вылезали. Но мы же по-честному. Так тем более не объект же.

— Мы все-таки зашли к начальнику нашему в Браславе, — говорит Леонид. — Он только развел руками, мол, вы же понимаете, где работаете? У нас же курить нельзя, у нас же курево приравнено к алкоголю. Но это негласно, конечно.

Со вторника Леонид уже не работает. Трудовая у него на руках, сам мужчина до сих пор в шоке, как и его коллеги.

— Мы, когда писали заявление, думали, да не уволят же. Как это так — троих и уволить?! — возмущается он. — Решили, что нас попугают, лишат процента премии. Но чтобы уволить, так это даже в голову такие мысли не пришли. Я работаю на предприятии без малого 20 лет. У меня очень много благодарностей. Был на Доске почета, никаких дисциплинарных взысканий, ничего. Ну как это так?

Семья мужчины также до сих пор в шоке. Шарковщинский район, по последним данным Белстата, считается самым бедным районом Беларуси. Мужчина говорит, что лишиться работы с зарплатой в 600—900 рублей, которую платят газовщикам, — это большая трагедия для них.

— Я начал искать работу, везде предлагают 200—300 рублей, нет вакансий, — разводит руками Леонид. — Устроиться можно было бы, но в соседний район. Но вы же сами понимаете, в Миорах, Браславе и Шарковщине один начальник, который меня сегодня уволил, к кому я пойду устраиваться? У меня двое детей. Как сейчас содержать семью, я ума не приложу.

Официально

В ПУ «Браславрайгаз» журналистам подтвердили, что такая ситуация была, работники на самом деле были замечены во время курения, однако заявления написали по собственному желанию.

— Присылайте официальный запрос в УП «Витебскоблгаз», мы разберемся и дадим вам официальный ответ, — отметил директор Андрей Гаганов.

Журналисты направили официальный запрос на предприятие и, как только получим ответ, сразу же опубликуем его.