Протест белорусов вдохновил россиян 1 21.10.2017, 8:29

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Протест рабочего в Минске

Фото: svaboda.org

Рабочие в Новосибирске забрались на кран из-за невыплаты зарплат.

Вчера утром десять мужчин забрались на стрелу башенного крана на стройке жилого дома в Новосибирске. Причиной забастовки послужила задолженность по зарплате – ее сумма не называется.

Бывший сотрудник компании заявил, что на этой неделе все работы на объектах строительной компании были заморожены. Для охраны дополнительно наняли частные компании. Ранее больше двадцати рабочих пытались попасть на стройку, чтобы устроить такую же акцию протеста.

17 октября у офиса группы компаний «ПТК-30» прошла массовая акция с требованием выплаты долгов по зарплате. Очевидец сообщил, что после один рабочий пришел в офис с бритвой и грозился вскрыть себе вены.

Подобные протесты в Новосибирске не редкость. Последняя подобная акция прошла всего неделю назад: на кран 13 октября забрались шесть человек. Во всех предыдущих случаях к требовавшим зарплату приезжали представители работодателя и тут же на стройке передавали деньги.

Ранее подобные акции протеста проходили в Беларуси. Витебский строитель-отделочник Дмитрий Столяров влез на башенный кран возле стадиона «Динамо», требуя от своих работодателей выплатить долги по зарплате, а пенсионерка Галина Игнатович взобралась на кран в Лебяжьем, требуя компенсацию за уничтожение ее дома.