Сколько в регионах будут стоить проездные? 8 21.10.2017, 8:36

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Поезд в транспорте подорожал еще в двух областях.

Регионы продолжают поднимать стоимость проезда в городском общественном транспорте. Решение о повышении цен приняли в Брестской и Гродненскойобластях.

Напомним, ранее стоимость проезда повысилив Витебской, Гомельской и Минской областях. В столице сейчас также проходят утверждение новые тарифы на проезд в городском общественном транспорте.

Стоимость проезда на обычных и скоростных маршрутах вырастет до 50 копеек (сейчас — 45 копеек), а при покупке у водителя — до 55 копеек. Проезд в автобусах экспрессных маршрутов увеличится до 60 копеек (сейчас — 55 копеек).

Вырастет также и стоимость проездных. В Бресте и Гродно проездной на месяц на один вид транспорта (автобус или троллейбус) обойдется в 22,5 рубля, а на два — в 30,03 рубля. Месячный проездной на автобус в Барановичах, Пинске, Кобрине и Лиде будет стоить 21,9 рубля, а в остальных городах — 19,12 рубля.

В Гродно проездной на один вид транспорта на полмесяца будет стоить 12 рублей (на два вида — 15,82 рубля), на декаду — 7,92 рубля (на два — 10,57 рубля).

В ближайшей пятилетке правительство намерено выйти на полное возмещение населением затрат на оказание услуг ЖКХ и существенно повысить эту планку для транспорта. Об этом говорится в Программе социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 годы. Что касается повышения тарифов на транспортные услуги, то в 2018 году планируется выйти на показатель «не менее 70%», который собираются удерживать на данном уровне в 2019—2020 гг.