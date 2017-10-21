«Некоторые, когда видят на вбрасывании, глаза вытаращивают» 21.10.2017, 8:45

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Виталия Хамицевич

Первая девушка-арбитр в белорусском хоккее не удивляется, если слышит на площадке комплименты.

В условленный час у кафе «Депо», что на улице Октябрьская, останавливается белая Mazda. За рулем – миловидная блондинка. Она плотно связана со спортом, причем это не жена и не подруга (пока, во всяком случае) какого-нибудь футболиста или хоккеиста. И даже не спортсменка. Блондинку в пестрой куртке, светлых джинсах и кроссовках Puma зовут Виталия Хамицевич. Ей 21 год, и она наряду с коллегой Анастасией Танасевич первая в истории белорусского хоккея девушка-судья, получившая право судить международные матчи, пишет «Трибуна».

- На машину судейством заработала?

– Судейством пока только на бензин, – ухмыляется девушка.

В декабре Хамицевич поедет в Болгарию судить второй дивизион женского чемпионата мира. Раньше белорусских девушек-арбитров на серьезных турнирах по хоккею не было.

Мы зашли в кафе, и Виталия стала рассказывать, как она оказалась в закрытом мире судейства, о страхах, забавных ситуациях и предвкушении серьезных соревнований.

- Как ты попала в хоккей?

– В детстве ходила на танцы, маме это очень нравилось, а мне – нет. У меня не получалось. Столкнулась с недопониманием со стороны мамы. Отец Николай Михадюк связан со спортом: выступал за «Шахтер», а сейчас играет в ветеранских матчах. Когда появилась хоккейная команда в Солигорске, он пошел туда тренировать и привел меня. Показал, что да как, и я поняла, как хоккей крут и интересен. Мне было очень сложно объяснить маме, что танцы это не мое.

Какой-то период я занималась и тем, и тем. Днем тренировалась с шайбой, а вечер посвящала делу, к которому не лежала душа. Преподавательница по танцам жаловалась, что я приходила уставшей. Это протянулось где-то месяц, а потом остался только хоккей.

- Отец тебе больше рассказывал про футбол или хоккей?

– Только про хоккей. В футболе я как-то не пыталась разобраться. Порой мне сложно определить офсайд. А вообще, я иногда помогаю фотографировать ФК «Динамо-Минск». Футбол бывает интересен, но в целом не затягивает. Если я прихожу на него, то один тайм могу высидеть, а во втором просто жду концовки.

- Чем ты увлекалась в детстве?

– В детстве ходила на плаванье. По здоровью потом пришлось уйти. Затем – танцы, лет 7-8 занималась ими. В школе был баскетбол, участвовала в кроссах. Помню, прибежала третьей после двух легкоатлеток лишь потому, что не проявила характер. Я всегда в конце добавляю, когда все уже сдаются. Сглупила и не сделала так, а могла быть первой.

Где-то с 12 лет каталась на коньках на коробке, которая находилась недалеко от моего дома. Отец с друзьями заливал ее по ночам. Конечно, в этих сугробах переодеваться было невыносимо. Из-за холода приходилась брать с собой термосы. Хоккей я открыла лет в 14-15, когда у нас в городе появился ледовый дворец. Но из-за отсутствия видимых перспектив я бросила это дело.

- Как тебя занесло в судейство?

– В нашей стране нет специализированной подготовки хоккейных девушек-арбитров. Меня и других пригласила Юлия Романюк из федерации. Она знала нас по выступлению за женскую команду «Пантеры», которая была расформирована в 2013. Хотя я там не играла, а только ездила на сборы. Женский хоккей не развивается: команды нет, можно, конечно, выступать с мужчинами в любителях, и то не везде.

Поэтому Юлия предложила попробовать себя в судействе. Несколько девушек согласились, но спустя время осталась лишь я, а чуть позже ко мне добавилась Настя Танасевич. Она сначала занималась хоккеем с парнями, а потом поинтересовалась у меня, как стать арбитром. Попробовала – ей понравилось. Сейчас общаемся и поддерживаем друг друга.

- С чего ты начинала?

– С 10 лет дети переходят на полную площадку. В марте прошлого года я начала судить у мальчиков 2006 г.р., чтобы втянуться в этот процесс. Там нет таких скоростей: как тренер сказал, так они и делают. Когда ты играешь – это одно, судейство – совершенное другое. Изначально было сложно перестроиться. В первую очередь, нужно контактировать с судьей-партнером и страховать друг друга. Важно следить за ходом игры и замечать любые мелочи.

- Какие соревнования тебе доверяют сейчас?

Со временем у меня начало получаться, стали доверять ребят постарше. В итоге дошла до 2001 года – самых старших, затем – до юниорки (1999/2000) в прошлом году. Сейчас назначают не только на юниоров. Накануне, 15 октября, дебютировала в матче высшей лиги (второй хоккейный дивизион – Tribuna.com) вместе с Настей Танасевич. Там уже, конечно, скорости, и нужно реально предвидеть игру. Наверное, один из самых сложных моментов у взрослых – это драки. Не могу сказать, что матч был провален, но учиться есть чему.

- В мире много девушек-арбитров?

– На самом деле, не очень. Обычно на 10 мужчин приходится 1 девушка. В России, например, лицензировали девушку 1998 года Дарью Ермак, но еще не знаю, дали ей назначение на какой-либо турнир. В Беларуси нас только двое: я и Анастасия Танасевич. Мы линейные арбитры. Мне хочется совершенствоваться и научиться понимать игру именно с этой позиции.

- Ты будешь судить квалификацию второго дивизиона женского ЧМ в Болгарии с 4 по 9 декабря. Волнуешься?

– На самом деле, очень волнуюсь. Переживаю. Важно проявить себя со всех сторон. Нужно хорошо подготовиться, а осталось всего полтора месяца. Из-за всех этих роликов, статей тоже страшновато. Так рекламируют, мол, первая хоккейная девушка-арбитр в Беларуси…

- Как ты справляешься со стрессами?

– Вообще, я человек-нервы. Для меня стрессы – это единственный минус судейства. Играют самые маленькие ребята, все равно очень переживаю. Порой это мешает: начинаю сомневаться в каких-то действиях. Даже если вдруг ошибаюсь, сразу стараюсь не думать об этом и жду мнения инспектора. Главное – научиться анализировать ошибки и делать выводы. Но на льду об этом не зацикливаюсь, пытаюсь справляться. В жизни до игр и после них бывает сложно. Очень важна поддержка близких людей.

- Ты эмоциональный человек?

– Да, очень. Бывает, очень расстраиваюсь после матчей. В этом плане меня легко вывести. Еще я сентиментальная. Тяжело даются поединки, где вижу драки, серьезные травмы. Я же девушка. Как это маленького мальчика обидели? Сложно, но нельзя поддаваться своим эмоциям, поэтому я держу их в себе.

- Как на тебя реагируют мужчины-арбитры?

– Нормально, мы ведь с ними судим :). В самой игре поддерживают, подсказывают, показывают. Я еще ведь только начинаю. Как-то довелось работать с Дмитрием Голяком, который обслуживает матчи КХЛ. Он с радостью делился собственным опытом, рассказывал, как правильно выбирать позицию и другие тонкости судейского дела. Если человек многого достиг, то его помощь бесценна.

- Судейство не убивает в тебе женственность?

– Нет, я так не считаю. Женственность не убить :). Даже хоккей не в состоянии. Достаточно посмотреть, сколько красивых девушек-хоккеисток в мире. Да все они симпатичные! Американки, канадки… Ну как, посмотрев на этих худющих девушек, сказать, что они неженственные?

- Сталкиваешься с повышенным вниманием во время работы?

– Стараюсь не смотреть на трибуны. Некоторые родители считают, что девушки не могут судить. Есть внимание со стороны игроков, потому что многие из них в шоке. Особенно приезжие команды. Сразу могут меня не заметить, потом приезжают на вбрасывание, глаза вытаращивают, говорю: «Да девочка я, девочка!» Потом отправляются на скамейку, начинают перешептываться, а я все это слышу.

Иногда комплименты отвешивают. Помню, подъезжает хоккеист и говорит: «У вас такой красивый маникюр, он светится». А я этого и сама не знала. Ногти были неяркие, телесного цвета. Без понятия, как он заметил. Приятно, когда такое происходит. Но в то же время часто слышу негативные комментарии от парней, которые не воспринимают девушек в хоккее вообще, а тем более в судействе.

- Попадала в неловкие ситуации?

– Когда я только пришла в хоккей, то играла за женскую команду «Купалинка». Провела буквально три матча. Выступали мы против мальчишек младших возрастов. Сейчас они подросли, и я сужу их матчи. Подходят и спрашивают: «А это ты тогда играла?» Многие помнят, забавно. Еще один парень однажды вспомнил меня по «Пантерам».

- Чем ты занимаешься в свободное от хоккея время?

– Времени сейчас нет. Появился английский, который надо подтянуть к чемпионату мира. В этом году я закончила БГЭУ по специальности «логистика». На неделе тружусь по распределению в одной из минских компаний, по выходным – работаю на матчах. Хотя само судейство не занимает много времени. Все поединки обычно проводятся в конце недели. Если появляется свободный вечер, то я обычно провожу его дома. Не люблю шумные компании, по клубам не хожу, да и не пью в принципе.

Нравится фотографировать, но именно хоккей. Людей как-то не вижу я. Никогда не было своего фотоаппарата. Всегда брала у подруги. Кадры были средними по качеству, но людям импонировала композиция. А сейчас я купила себе объектив :).

- Прислушиваешься к критике?

– Судейство помогает меньше обращать внимания на мнения других. Ты начинаешь прислушиваться к тем, кто действительно разбирается в этом и видит ошибки. Часто болельщики не знают всех нюансов. Я сама ходила на трибуны, и порой казалось, что судьи принимают неверные решения. Но когда почитаешь, разберешься, то все становится на свои места.

- Хотела бы ты связать всю жизнь с хоккеем?

– Думаю, да. Когда я начала заниматься хоккеем, то думала стать профессиональным игроком. Но не сложилось. Хоть и в другом амплуа, но связала бы. Я со спортом с детства, мне все нравится. Готова попробовать, но не знаю, как оно все выйдет.