Отряд «Ангел» стал безусловным лидером 21.10.2017, 9:12

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ФОто: onliner.by

В Беларуси составлен Рейтинг общественных инициатив, наиболее представленных в социальных сетях.

Сайт Ideaby.org перерыл весь интернет, чтобы найти 12 белорусских НПО, которые имеют более 10 тысяч подписчиков в соцсетях.

В результате безусловным лидером оказался поисково-спасательный отряд "Ангел", насчитывающий 144 520 подписчиков.

"Это настолько большая цифра, что мы вынесли ее из сравнения с другими инициативами, поскольку все они имеют в разы меньше", - пишут составители рейтинга.

Они также отмечают, что из поиска были исключены организации, имеющие статус НПО, но руководствующиеся прежде всего политическими целями, и организации, которыми управляет правительство. В рейтинге используются данные по состоянию 18 октября 2017 года.