Первое место в рейтинге надежности автомобилей досталось Toyota 3 21.10.2017, 9:30

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Издание Consumer Reports опубликовало обновленный список самых надежных автомобилей.

В этом году в лидеры выбилась японская "Тойота". Она обогнала Lexus (премиум-класс той же Toyota), передают информагентства. Эксперты проанализировали 14 моделей производителя и составили рейтинг, основываясь на данных владельцев. Самой надежной признана купе 86, а больше всего проблем доставил пикап Tacoma.

Опустившийся со второго места Lexus до этого лидировал три года подряд. У этой марки владельцы больше всего любят седан ES, чего не скажешь о кроссовере GX.

На третье место поднялась южнокорейская KIA. У нее меньше всего проблем доставляет Niro, а вот легендарная Sportage подкачала.

Четвертое и пятое места заняли "немцы" Audi и BMW. У "Ауди" практически не требует ремонта внедорожник Q3, а не оправдала ожиданий владельцев модель A7 (недавно прошла презентация второго поколения "семерки").

Среди БМВ надежнее всего себя проявило купе 2-ой серии, а нарекания водителей вызвал электромобиль i3.

Отметим также, что на шестом месте оказалась divaru, Honda заняла девятое место, Nissan и Mazda заняли 11 и 12 строчки соответственно, "Мерседес" на 14 позиции, а Ford и Volkswagen стали на 15 и 16 месте.

Всего было проанализировано свыше 640 000 автомобилей на основании 400 000 отзывов.