Украина призвала ООН противостоять путинской пропаганде 1 21.10.2017, 10:03

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Международное сообщество должно удвоить усилия в реагировании на эту глобальную угрозу.

Международное сообщество должно вмешаться в распространение российской пропаганды и искажение фактов Кремлем, заявил на заседании Четвертого комитета Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций первый секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, сообщает "Укринформ".

По его словам, российская пропаганда с использованием государственных медиа, а также систематические фальсификации фактов Кремлем разожгли ненависть россиян к Украине. Он подчеркнул, что с помощью пропаганды конфликт усугубляется, и это требует реакции международного сообщества.

"Мы глубоко обеспокоены масштабной кампанией пропаганды и подстрекательства ненависти к Украине и украинцам, осуществляемой российскими государственными СМИ и общественными деятелями. Это сыграло важную роль в разжигании агрессии России против Украины и конфликта на Донбассе", – сказал Николенко.

Он подчеркнул, что российские власти ограничили независимые СМИ и усилили контроль над государственными медиа, превратив их в мощные инструменты государственной пропаганды, продуцирующие фальшивые новости.

"Такая гибридная война против Украины с привлечением подконтрольных государству российских СМИ является прямой угрозой для ценностей ООН. Комитет и другие органы ООН должны оперативно реагировать на подобные попытки фальсификации новостей и использования их в качестве инструмента углубления региональных конфликтов", – заявил украинский дипломат.

Он призвал международное сообщество удвоить усилия в реагировании на эту глобальную угрозу.

"Мы убеждены, что информационная безопасность является ключевым элементом в каждой системе национальной безопасности, и ООН должна стать маяком для этого путем выявления и привлечения к ответственности тех, кто участвует в пропагандистских войнах", – добавил Николенко.