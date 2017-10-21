В Беларуси столетний рубеж преодолели 346 женщин и 40 мужчин

В Беларуси столетний рубеж преодолели 346 женщин и 40 мужчин8
- 21.10.2017, 10:04
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Среди регионов страны по числу долгожителей лидирует Гродненская область.
Столетний рубеж преодолели 386 жителей Беларуси, сообщили БелТА в Министерстве труда и социальной защиты.
Как свидетельствует статистика, численность долгожителей в стране стала уменьшаться (на 1 января текущего года их было 415).
По словам специалистов, традиционно среди отечественных долгожителей женщин гораздо больше, чем мужчин – в 9,6 раза: так, свое 100-летие отпраздновали 346 женщин и 40 мужчин.
В министерстве проинформировали, что на 1 октября нынешнего года четыре белоруса находились в почтенной возрастной категории 110-114 лет.
Гродненская область лидирует среди регионов страны по числу долгожителей: здесь на 1 октября текущего года насчитывалось 74 человека в возрасте старше 100 лет.
На вторую позицию геронтологического рейтинга поднялась Витебская область (66).
Третье место – у Гомельской области (61).
В городе Минске проживают 52 человека, уже отметивших свой вековой юбилей.
В Могилевской области – 46.
В Брестской области – 45.
В Минской области насчитывается 42 жителя в возрасте старше 100 лет.