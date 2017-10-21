В Беларуси столетний рубеж преодолели 346 женщин и 40 мужчин 8 21.10.2017, 10:04

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Среди регионов страны по числу долгожителей лидирует Гродненская область.

Столетний рубеж преодолели 386 жителей Беларуси, сообщили БелТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Как свидетельствует статистика, численность долгожителей в стране стала уменьшаться (на 1 января текущего года их было 415).

По словам специалистов, традиционно среди отечественных долгожителей женщин гораздо больше, чем мужчин – в 9,6 раза: так, свое 100-летие отпраздновали 346 женщин и 40 мужчин.

В министерстве проинформировали, что на 1 октября нынешнего года четыре белоруса находились в почтенной возрастной категории 110-114 лет.

Гродненская область лидирует среди регионов страны по числу долгожителей: здесь на 1 октября текущего года насчитывалось 74 человека в возрасте старше 100 лет.

На вторую позицию геронтологического рейтинга поднялась Витебская область (66).

Третье место – у Гомельской области (61).

В городе Минске проживают 52 человека, уже отметивших свой вековой юбилей.

В Могилевской области – 46.

В Брестской области – 45.

В Минской области насчитывается 42 жителя в возрасте старше 100 лет.