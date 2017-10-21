В минской новостройке рухнула стена 19 21.10.2017, 10:12

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Фото: kp.by

Жильцы боятся оставаться в доме.

Пятиэтажный дом на улице Выготского в Минске построили в 2013 году. Как только жильцы туда заселились, стали замечать нарушения:

- Мы видели, что у нас ширина ступенек не соответствует нормам, перегородки лестниц широкие, - вспоминает в интервью kp.by жительница дома Ольга. - Дальше - больше. Начала протекать крыша, в подъезде все течет, в квартирах появляется плесень. У соседей промерзали стены так, что в квартирах были куски льда. У меня постоянно продувались окна.

Изначально работы были выполнены с отступлением от действующих нормативов и правил

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Жильцы написали коллективное письмо в УКС Центрального района с просьбой разобраться. Дом ведь построен недавно, а проблем - выше крыши.

- Нам сказали, что вопрос находится на рассмотрении. В этом году фасад дома стали разбирать, чтобы понять, в чем дело, - говорит Ольга. - Мы видели, что под обшивкой утеплитель был местами рваный, а где-то вовсе отсутствовал, а блоки были колотые и без раствора. То есть фасад выполнен с ошибками. В итоге решили его полностью переделывать, но когда будет окончены работы - неизвестно.

- Обследование, которое здесь проводилось летом, показало, что на крыше вся пленка дырявая, балки с трещинами, - говорит соседка Ольги Наталья. - У нас постоянно все протекает, птицы залетают на чердак и в подъезд! В подвале не раз канализацию прорывало. А от УКС одни отписки.

Во втором подъезде рухнула стена между лестничной площадкой и техэтажом

Фото: предоставлено жильцами

В минувшую пятницу, 13 октября, жильцов ожидало очередное потрясение: во втором подъезде рухнула стена между лестничной площадкой и техэтажом.

Коммунальщики говорят, что в доме проблема на проблеме и переделывать нужно все

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- До этого на стене была трещина. Когда было обследование, я спросила, год стена простоит? Мне ответили: «Хоть бы месяц простояла». В пятницу я спускалась вниз, когда услышала шум и скрежет, поняла, что наверху что-то происходит, - рассказывает Наталья. - Я поднялась и увидела, что стена рухнула на сторону техэтажа. Хорошо хоть не на лестницу!

Жильцы тут же позвонили в службу 115, вызвали МЧС и УКС.

- Когда рабочие приехали, нам никто ничего не объяснил, - вспоминает Наталья. - Стали разбирать стену, и мы увидели, что там блоки стояли на пенопласте, чего быть не должно! В понедельник они вывезли блоки и привезли кирпичи.

Жильцам страшно оставаться здесь жить

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уже во вторник, 18 октября, строители закончили ремонтировать стену.

- Я боялась, что это несущая стена, из-за которой может рухнуть крыша, - говорит Ольга. - Когда приехало МЧС, у меня был один вопрос: находится ли дом в аварийном состоянии, надо ли нам выселяться? Никаких указаний мы не получили. Но куда ни глянь - везде нарушения, нам страшно оставаться здесь жить!

УКС: «Работы выполнены с отступлением от действующих нормативов и правил»

- Стена в доме не обрушилась, а отошла от вертикального пол ния на 10 см и стояла криво. Потому что изначально работы были выполнены с отступлением от действующих нормативов и правил, - говорит главный инженер УКСа Центрального района Минска Сергей Панев. - По поводу конкретно этой стены жильцы к нам не обращались. Был ряд обращений, что дом продувается, что там есть проблемы. Мы их устраняли. Затем другие жильцы стали к нам обращаться.

Мы приняли решение заказать централизованное обследование у БНТУ, были определены основные источники проблем. И сколько мест мы открывали, столько проблем находили. Был сделан вывод, что весь дом надо переделать. Обследование заказано на три вида конструкций: на канализацию, кровлю и фасад. Работают специалисты, они дадут заключение, как их устранять. Сейчас этим всем занимается УКС, потому что генподрядчик игнорирует все постановления суда об устранении нарушений. Мы не имеем права оставить дом в таком состоянии, и мы заключаем договор со сторонней организацией. В течение месяца доведем до ума фасад дома, обеспечим теплоизоляцию дома на осенне-зимний период.

- А как дом с такими нарушениями вообще приняли?

- Как мы с вами об этом можем рассуждать, если я даже не знаем людей, которые его принимали в 2013 году. Как-то приняли… Этим всем занимаются разные органы.