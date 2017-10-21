«В Беларуси может наступить Золотой век» 3 Константин Молотков, «Прессбол»

21.10.2017, 10:46

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Новое время рождает новых героев.

Тарас Тельковский, пастор протестанской церкви из Минска, пробежал за 5 дней 500 километров.

Не знаю, сколько людей после этого прочитали Библию, как хотел этого бегающий пастор, но то, что многие прониклись уважением к самой яркой проповеди Тараса в жизни, — несомненно. А через две недели после фантастического забега он отправился на тренировку в Falcon Club Fitness, еще не зная о том, что стал его почетным членом — вслед за Дарьей Домрачевой и Оле-Эйнаром Бьерндаленом.

На рецепции его встретила директор Наталья Матвеенко — красивая и спортивная девушка, которая тоже была впечатлена достижением Тараса.

Такие люди вызывают только искреннее восхищение. В первую очередь, своей смелостью, ведь решиться на подобное сможет не каждый. А затем силой духа и умением терпеть — как настоящий мужчина, который ставит цель и добивается ее.

Falcon Club вместе с главврачом Центра спортивной реабилитации Павлом Дриневским, наблюдавшим за Тельковским во время забега, приготовил для него тестирование. В программе легкая фитнес-тренировка и релаксирующий массаж в спа. То, что нужно после дня рождения: на выходных Тарас отметил 30-летие в компании друзей.

Узнав об этом знаменательном событии, я понимающе улыбаюсь, но Павел, знакомый с Тарасом еще со времен выступлений того за легкоатлетическую сборную страны, замечает, что его подопечный не пьет. Тот признается, что лишь пригубил немного пива.

- Спиртного я не употребляю в принципе. Вы можете представить пастора церкви пьяным, как тогда будут принимать его слова прихожане?

Кажется, он искренне удивлен моему предположению. Парень, меньше всего похожий на белоруса. Скорее, на европейца с хорошим английским, который изучал во время учебы в Лондоне.

Мое первое впечатление по дороге в медицинский кабинет подтверждает и Дриневский: "Тарас — человек нетипичный. Для наших мест слишком уж светлый и позитивный. Как солнце, которое появляется на небе в ненастный день".

Солнце с любопытством осматривает интерьеры Falcon Fitness и замечает: "Мне нравится. Хорошая аура. Просторно и светло". В кабинете он ложится на кушетку и отдает себя в опытные руки Павла, исследующего состояние его организма методом биоимпеданса.

Восемь датчиков на запястьях и на ступнях. 15 секунд работы аппарата и длинная распечатка на 16 страницах с полусотней терминов и таблиц.

Павел удовлетворенно комментирует основные показатели:

- Для Тараса с его комплекцией (184 км, 67 кг) содержание жира в организме практически идеальное — всего 10%. Это нижний предел для физически здорового человека.

578 грамм гликогена — энергетического резерва организма — тоже очень хороший показатель, особенно для небольшого веса. Теперь креатинкиназа (так называемый СК) — уровень мышечных повреждений. Норма 200, а у Тараса 10000! За всю жизнь в большом спорте я не сталкивался ни с чем подобным. После тренировки у спортсменов он может быть 400, ну, 600. Максимальное значение зафиксировал на сборе борцов греко-римлян, где ребята пахали едва ли не на пределе человеческих возможностей — до 1500. А здесь в 6-7 раз больше!

Я давно наблюдал Тараса и знал, что его сердце и сосуды выдержат даже сверхнагрузку. Волновался за опорно-двигательный аппарат. Только Тарас знает, что чувствовал все эти 500 километров. Но судя по показателю СК, ему пришлось очень нелегко — даже трудно представить, какую боль терпел парень каждый день...

Тем временем Тарас, в котором уже ни за что не угадывается изможденный бегун, легкой походкой отправляется в тренажерный зал, и лишь там выясняется, что он никогда не тренировался на беговой дорожке.

- Я предпочитаю бег на улице. Хотя в холодное время года, прямо скажем, это не самое приятное занятие. Так что мне будет интересно попробовать.

А нам интересно понаблюдать, как Тарас бежит по Новой Зеландии — в каталоге Life Fitness он выбирает именно такой маршрут. Похоже, наш герой практически восстановился. Начав с темпа шесть минут на километр, он довольно быстро начинает выбегать из четырех. Хотя для него эта скорость не является предельной — не сбивая дыхания, Тарас успевает переговорить с Натальей Матвеенко и ответить на мои первые вопросы.

- Как мне вообще в голову пришла эта идея? В этом году исполняется 500 лет перевода Библии на белорусский язык. И мы это сделали раньше, чем немцы или англичане и вообще оказались четвертой страной в мире, которая перевела на родной язык самую популярную книгу всех времен и народов.

Я много читал о Скорине и уверен, что для него — интеллектуала и профессора — это был светский гуманитарный проект. Он верил, что это писание подготовит белорусов к лучшей жизни. Хотя тогда, в 16 веке, Великое княжество Литовское и так переживало золотой период.

Николай Радзивилл Черный был реформатором, библейские идеи пропитали все общество, и наши политики вместо того, чтобы отжимать деньги у людей, начали вкладываться в образование. Поэтому для меня это был не спортивный проект, а скорее духовный. Хотелось, чтобы белорусы прочитали Библию. Не сделав этого, невозможно понять современный мир.

- Для рекламы Библии можно было выбрать и расстояние поскромнее, да и дней для его преодоления побольше.

- От цифры 500 никуда нельзя было деться. Сколько лет, столько и километров. Другое дело, я понимал, что мой организм может треснуть. Когда разговаривал с ультрамарафонцами, бегающими на сверхдлинные – до 100 км — дистанции, то они интересовались моими недельными объемами бега. Когда узнавали, что те составляют всего лишь 50 км, то крутили пальцем у виска, мол, ты за 5 дней собрался пробежать столько же, как и за два с половиной месяца? "Да ты просто развалишься на части!"

- И?

- А я хотел узнать, на что способно мое тело.

Честно говоря, большая часть людей была настроена скептически. Ведь до этого я пробежал лишь один марафон в своей жизни. В этом году на "Белых ночах" — за 2 часа 37 минут.

По идее, неплохой результат для человека, который всю ночь не спал и летел в Санкт-Петербург из Сибири. Но ведь предстояло преодолеть сразу 13 марафонов…

"За" была только жена. Она сказала так: "Ты, конечно, сумасшедший, но я знала, за кого выхожу замуж".

Тарас заканчивает 20-минутную пробежку и идет на растяжку, рассказывая о своих впечатлениях.

- Понравилась хорошая амортизация. Стопу не убьешь, как на асфальте. Это очень большой плюс. Вообще впечатления необычные и, сдается, я могу пересмотреть свои принципы тренировки в холодное время. Тут ведь можно выбрать не только маршрут, но и рельеф трассы. Да и все значения перед глазами – скорость, километры, пульс — можно не зависеть от бегового приложения на смартфоне.

Потом TRX – функциональный тренинг с собственным телом. С полезным комментарием Павла Дриневского:

- Когда-то я внедрил эти занятия в подготовку нашей биатлонной сборной. Дело было еще до Олимпиады в Сочи. Даше Домрачевой, Наде Скардино и другим девочкам это понравилось. Потом смотрю, и россияне, глядя на нас, тоже начали использовать TRX. Это лучшая замена штанге — наше тело очень далеко от жима и тяги, ему нужны более естественные движения. Можно сделать массу упражнений, качественно проработав куда большее количество мышечных групп.

Тарас кряхтит, многие упражнения ему в новинку. Но не скрывает удовольствия:

- Отличная тема, даже обсуждать нечего. С удовольствием похожу в этот зал. А пока, по старой памяти, я бы ноги немного качнул. Раньше, во времена спортивной молодости, приседал со штангой на плечах, но эта вещь для позвоночника не самая полезная, конечно. Знаю, есть такой тренажер, где спина полностью выключается и работают только ноги. О, вот он!

Очень удобно. Главное, нет нагрузки на спину, она полностью расслаблена. Тут можно и техники никакой не иметь, это в штанге она первостепенна. Чуть неправильно сделал — и все, готовься к травме.

Не хочу бросать камень в родной университет физической культуры, но там мы занимались по учебникам 60-х годов. И поэтому не до конца знали обоснование работы тренажера, по сути, сами изобретали колесо.

- Тарас, сейчас самая приятная часть — массаж.

- Категорически приветствую! Я так давно на нем не был… Со мной, кстати, бежал массажист из Falcon Club. Обещал потом сделать массаж, так что сейчас вернем должок.

Экскурсия по массажному центру и по водно-термальной зоне SPA производит вдохновляющее впечатление на гостя.

- 13 массажных кабинетов, 8 бань? Слушайте, дело ведь не в количестве, а в качестве. Оно, как я вижу, европейское. Не хочу говорить высоких слов, но горжусь тем, что в стране есть такие комплексы. Да, наверное, абонемент здесь стоит дороже, но мне не хочется уже ходить туда, где все тяп-ляп. За качество можно и переплатить.

Тарас рассказывает, что когда его супруга родит третьего ребенка, он обязательно пойдет в кабинет, где можно устроить настоящий праздник тела на двоих. И даже специально снимается для любимой жены.

Когда Тарас отдает себя в руки призера чемпиона Беларуси по спа-массажу Александра Дробота, мы, наконец, можем продолжить наше интервью.

- Как и у любого бегуна, у меня есть свои слабые места. Знал, что полетит в первую очередь. После марафона в Питере воспалилась верхняя часть стопы. И она же раздулась в первый день, через 70 километров. Их я бежал из 5 минут, последние 30 км по 5.15.

Первым днем остался доволен — сердце работало, как машина. На следующий день поехал к Паше, тот повесил кинезиотейп, в отношении которого раньше я был скептиком. Думал, это пафосный декор, но когда он меня замотал, то болевые ощущения реально исчезли.

Поэтому второй день был тоже неплох. Если не считать того, что у меня умерло два ногтя и нога увеличилась в объеме. Я ведь еще и хотел сделать краш-тест для кроссовок, выдержат ли они 500 километров.

Но каждый день стопа увеличивалась на полразмера и от этой идеи пришлось отказаться, на финише нога была похожа на докторскую колбасу.

В третий день начала болеть задняя поверхность бедра и тейпы начали вешать по всему периметру ноги. Четвертый день был самым тяжелым...

Ежедневно расходовал 11-12 тысяч калорий, ровно в 3 раза больше того, что успевал потреблять. Поэтому возникал долг в 8 тысяч, из-за чего стала появляться мышечная дистрофия. Организм начал есть мышцы, он подумал, что наступил момент выживания и задействовал все внутренние ресурсы.

На 5 сутки критический момент наступал дважды, я чувствовал очень глубокий спазм в четырехглавой мышце бедра, но ребята, которые помогали с питанием, иглой прокалывали мышцы.

- Как питались все это время?

- Пытался вбросить в себя максимум углеводов. В один вечер положил громадную тарелку пасты. Ел ее столько, сколько мог. Пил нормогидрон, потому что появился сильный солевой дисбаланс. Плюс энергетические гели с овсянкой, изотоники и бананы. А в какой-то момент организм потребовал черного хлеба.

- Что он еще просил?

- Твердил только одно: "Ты, отмороженный, дай мне отдохнуть!" Не скрою, после этого забега в организме произошел сбой. Просыпался ночью потный, как собака. Теперь, к счастью, все пришло в норму.

- Каково это — преодолеть 500 км и на финише увидеть тех, кто искренне болел за вас все эти 5 дней?

- Было необыкновенно приятно, что примерно полторы сотни людей пришло порадоваться за другого человека. Довольно необычно для нашей страны, ведь зависть — популярная белорусская добродетель.

А вообще для меня, как для христианского служителя важна была обратная связь. Я получал сообщения не только из Беларуси о том, что своим поступком действительно заставил многих людей взять в руки Библию. И я очень доволен, хотя для этого и пришлось изрядно пострадать на трассе.

- Чувствуете себя героем?

- Я не сделал ничего сверхъестественного для блага людей. Есть ложное смирение, когда пытаешься быть скромным, но внутренне чувствуешь себя героем, но у меня этого нет. Если бы я был один, то ничего бы не случилось. Тот же Паша Дриневский и ребята из бегового клуба Irun всегда были рядом.

- Это мотивирует идти дальше?

- Да. Жизнь без страсти это всего лишь существование. Если нет идеи, захватывающей тебя целиком, то это просто проживание дней, похожих друг на друга, как две капли воды.

Кстати, это одна из причин, почему я вернулся в Беларусь — мне хотелось посвятить себя чему-то большему. Была возможность остаться в Англии, предлагали работу, жилье и хорошую зарплату в Лондоне. Но я решил отдать себя служению родной стране.

Если бог позволил мне родиться в Беларуси, значит, надо свой максимум реализовать здесь. Я не движим материальными ценностями, нет оргазма по этому поводу. Верю, если белорусы вернутся к тем ценностям, которые исповедовали наши предки 500 лет назад, то у нас наступит золотой век.

Конечно, вряд ли вы это напечатаете, но вот представьте только, что все люди начали жить по 10 заповедям. Что чиновники перестали воровать и начали жертвенно служить ради других людей, насколько другим стало бы общество?

Человек-солнце рисует перед нами заманчивые перспективы. Но сколько марафонов ему предстоит пробежать еще, чтобы человечество прониклось его подвижническими идеями?

Константин Молотков, «Прессбол»