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Теплая погода сохранится в Беларуси

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  • 21.10.2017, 10:59
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Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 21 октября.

Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По юго-западной части страны пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер будет восточный, 3-8 метров в секунду.

Ночью столбик термометра будет показывать от 2 градусов мороза по северу до 10 тепла по юго-западу Беларуси. Днем прогнозируется +4... +10, по юго-западу страны — 11-14 выше нуля.


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