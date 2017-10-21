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Концерт «Солидарные с Беларусью» пройдет в Варшаве

  • 21.10.2017, 11:08
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Фото: charter97.org

Музыканты выразят солидарность с борющейся Беларусью.

Впервые концерт пройдет в закрытом помещении.

- Концерт «Солидарные с Беларусью 2017» состоится 22 ноября в варшавском клубе «Стадола». Начало концерта в 19.00. Артисты, которые выступят на сцене, это: TonqiXod из Беларуси, T/Aboret из Варшавы, The Glitchhh из Беларуси, Atom Heart из Варшавы. Из Украины приедет Żadan i Sobaki, - говорит один из организаторов мероприятия Евгений Тиханович.

Первый концерт «Солидарные с Беларусью» состоялся на Замковой площади в Варшаве, накануне президентских выборов в Беларуси, в марте 2006 года. Присоединиться к событию можно по ссылке.


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