Леонид Заико: Благодаря неустанной работе правительства ВВП упал на 38% 6 21.10.2017, 11:25

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Леонид Заико

На эту сумму надо им сократить зарплату чиновникам, считает экономист.

Президент России Владимир Путин продлил действие указа о снижении зарплаты госслужащим на 10% на 2018 год.

Как сообщает «Новая газета», под действие указа попадают сам президент, премьер-министр, руководители Генпрокуратуры и Следственного комитета, а также служащие Счетной палаты. Впервые указ о сокращении зарплат госслужащих на 10% Владимир Путин подписал в 2015 году.

Стоит ли руководителю Беларуси перенять опыт российского коллеги?

— Благодаря неустанной работе правительства с 2014 года валовый внутренний продукт (ВВП) упал на 38%. Вот на эту сумму надо им сократить зарплату до тех пор, пока не восстановится уровень ВВП, — заявил в интервью «Завтра твоей страны» руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

— Предположим, Лукашенко объявит о сокращении зарплат госаппарату, сразу встает вопрос о размере этих зарплат. Следует ли обязать чиновников публично отчитываться о своих доходах?

— В одном из своих выступлений Лукашенко сказал, что в чужие карманы не смотрит. Вот это принципиальная ошибка, — считает экономист. — Все чиновники живут на налоги населения.

По его словам, граждане имеют право знать, на что идут их налоги. Обязанность правительства – предоставлять эти данные прессе.

— Если кто-то говорит, что не будет смотреть, сколько выписывают чиновникам зарплату, это нарушение элементарных конституционных прав. Если бы Андрей Кобяков был авиаконструктором, он мог бы сказать: «Ребята, не лезьте в мои карманы, — отмечает Леонид Заико.

Эксперт подчеркивает, что белорусы узнают о зарплате самого главы государства раз в четыре года: перед началом очередной президентской кампании.

В частности, согласно декларации о доходах за 2014 год, на тот момент Александр Лукашенко зарабатывал 551 761 258 рублей в год (до деноминации), что равнялось примерно 54 тысячам долларов.

— Во время пресс-конференции Лукашенко признался, что половину зарплаты отдает своему сыну, — напоминает Леонид Заико.

Собеседник Завтра твоей страны отмечает, что российские чиновники постоянно отчитываются о своих доходах.

— Правда, интереснее доходы не чиновника, а его близких. Сейчас стало модным иметь жен, которые много зарабатывают, — иронизирует экономист.