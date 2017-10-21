Как можно решить проблему «дедовщины» Беларуси 26 Александр Гелогаев, «Белсат»

21.10.2017, 11:41

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Надо воспитывать ответственных граждан, которые могут и хотят защищать свои права.

В связи с трагедией в 72-м учебном центре Вооруженных Сил в Печах, где скорее всего был убит солдат срочной службы Александр Коржич, в белорусском обществе снова стали звучать призывы полностью отказаться от призыва в армию. Давайте посмотрим, как и почему на это пошли Соединенные Штаты в 1970-х годах, и какие перспективы имеет Беларусь в этом русле.

Вьетнамская война и парадокс высокой рождаемости

Многие считают, что Америка перешла на полностью добровольческий принцип комплектования армии по причине проигрыша в непопулярной Вьетнамской войне. Однако это миф — еще в 1963 году, когда потери американских войск были минимальными, а победа антикоммунистических сил во Вьетнаме считалось абсолютно реальной — президент Линдон Джонсон объявил, что Минобороны будет изучать возможность реформирования системы комплектования.

Дело в том, что в США сами военные ставили вопрос об отмене призыва. И это происходило по нескольким причинам. Первая из которых — поколение «бэби-бума» было слишком большим. Такое количество людей американским Вооруженным Силам было не нужно даже в самые опасные годы Холодной войны.

В результате примерно через 18-20 лет после окончания Второй мировой войны призыв в американскую армию перестал быть всеобщим — а в результате потерял легитимность в глазах общества. Когда в конце 1960-х годов во Вьетнаме начали гибнуть тысячи американских солдат, они в глазах соотечественников часто были только не очень справедливо принудительно набранной частью тех, кто на самом деле должен служить.

Например, в 1968 году в Вооруженные Силы США можно было призвать более 2,5 млн молодых людей. При этом на самом деле армия приняла в свои ряды только 455 176 человек — примерно каждого шестого.

Таким образом и в Пентагоне стали считать призыв ненужным бременем, который только снижает авторитет военной службы, дисциплину и эффективность действий войск.

Под флагами Вашингтона

Кроме того, сам принцип добровольного набора в армию был старой традицией в США — именно с армией добровольцев страна добилась победы во время Войны за независимость. Следующие 100 лет американцы в штыки принимали любые попытки заставить себя служить, хотя при этом саму оборону страны считали долгом мужчины, а воинскую профессию — честью для себя.

Таким образом, даже во времена американо-британской войны 1812 года, когда английские войска сожгли Вашингтон, попытка ввести призыв провалилась.

Через 50 лет во время Гражданской войны призыв был ненадолго введен, но также был абсолютно неэффективным и вызвал в Нью-Йорке самый масштабный и жесткий городской бунт за историю страны. В 21 веке именно этот бунт будет фоном для сюжета фильма Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка».

Успешно удалось ввести призыв во время Первой мировой войны (только на два года), а потом во время Второй мировой (и эта мера продержалась до 1973 года). Таким образом, призыв в армию никогда не был нормой, частью национальной культуры США. В то время как в народном сознании существовал популярный образ добровольца, который самостоятельно решает идти защищать независимость и справедливость.

Мощная экономика

Еще одним условием отмены призыва стало экономическое могущество США и стремительный стабильный рост. Если призыв был своеобразным налогом на молодежь, которая отдавала несколько лет своей жизни военному делу за минимальную оплату (хотя и на полном пансионе), то сейчас тяжесть этого налога полностью упала на государственный бюджет.

Теперь правительство должно было напрямую конкурировать за молодежь на рабочем рынке с коммерческими учреждениями, предлагая более привлекательные зарплаты и гарантии людям, которые будут рисковать здоровьем и жизнью. Кроме того деньги были нужны на саму рекламу, постоянную маркетинговую кампанию военной службы.

Только дополнительный рекламный бюджет на набор 6 тысяч новыхдобровольцев в армию США составит $ 300 млн.

Более того, сейчас даже каждый рядовой солдат становился слишком дорогим, чтобы использовать его не по специальности, в качестве дешевой рабочей силы. В результате эти задачи (типа в любой армии присутствующей покраски заборов) нужно было передавать штатским контрактникам — и соответственно оплачивать эти работы.

В свою очередь солдат, который почти все время занимается военной подготовкой, требует значительно больших затрат — от патронов, топлива и снарядов до разорванной униформы и медицинской помощи. Также жизнь, которую молодые ребята полностью отдавали армии и военной профессии, требует соответствующих условий — как минимум обеспечения каждой семьи жильем возле военной базы. И это тоже требовало новых денег.

В результате даже прекращение в начале 1970-х годов дорогостоящей Вьетнамской войны не привело к заметному снижению расходов США на оборону. При том, что только Сухопутные войска США сократились с 1968 по 1974 год почти в два раза, финансирование армии осталось примерно на том же уровне.

Таким образом большая по объему экономика и ее высокий многолетний рост буквально живыми деньгами обеспечили США переход к гораздо более дорогостоящей полностью добровольной армии.

Учиться в США или обезьянничать?

Какие же условия для отмены призыва сложились в Беларуси? Честно говоря — их почти нет. Демографически Беларусь очень сильно отличается от США 1970-х — у нас нет такого количества молодежи, чтобы только небольшой части ее хватало на комплектование армии.

Более того, когда в США с 1970-х годов также стали призывать в армию женщин, а потом и мигрантов, которые хотят получить американское гражданство, то в Беларуси женщины уже занимают многие военные должности. Скорее белорусская молодежь склонна покидать свою страну в поисках лучших заработков.

Беларусь, в отличие от США 1970-х, не может сократить свою существующую армию – наш регион кипит, и угрозы для суверенитета страны слишком велики, чтобы можно было надеяться на победу в вероятной войне, имея армию в 10-20-30 тысяч человек.

Мы не имеем также большой и здоровой экономики, рост которой профинансировал бы резкое подорожание «услуг» чисто профессиональной армии — постоянную военную подготовку, конкурентоспособные зарплаты, масштабное построение военных городков.

Если честно, то даже офицерам Минобороны Беларуси сейчас не может предложить более-менее адекватных условий службы, что сказывается в том числе на конкурсе в военные вузы. Что уж говорить о сержантах и солдатах.

Таким образом, непонятно, на что надеются люди, которые хотят отменить призыв — наша ситуация радикально отличается от американской.

Армия обороны Беларуси

Что же можно на самом деле сделать, чтобы избавиться от «дедовщины»? Во-первых, отметим, что неуставные отношения существуют и в полностью добровольных армиях. В американской или канадской армии, например, унижение новобранцев, которое иногда доходит до избиения и даже пыток, называется «hazing».

Таким образом, решение не в отмене призыва, так как призыв сохраняет такая очень европейская армия как швейцарская, или такие страны как Финляндия и Израиль, где о «дедовщине» практически не слышно.

Решить проблему «дедовщины» можно и стоит рядом организационно-юридических мер, которые сделают это явление минимальным, жестоко за нее будут наказывать, а также изменением культурной парадигмы не только в армии, а во всем обществе.

Последнее — это и воспитание ответственных граждан, которые могут и хотят защищать свои права, и повышение престижа воинской службы, и обращение к идеям воинской славы достоинства, белорусских национальных символов.

Кто-то метко сказал, что у нас во всем государстве чиновничество — это «деды», которые издеваются над гражданами. Армия в данном случае только отражает болезни всей страны, и отмена призыва эти болезни не вылечит.

Александр Гелогаев, «Белсат»