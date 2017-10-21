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Стоимость криптовалют превысит $1 триллион

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  • 21.10.2017, 11:58
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Общая капитализация крипторынка превысит $1 триллион в 2018 году.

В 2018 году в ICO будет инвестировано от 20 до 25 миллиардов долларов, что может повысить капитализацию крипторынка до $1 трлн, пишет Cointelegrap.

Это станет следствием перетока капиталов институциональных инвесторов, коорые уже демонстрируют повышенное внимание к крипторынку.

Как пишет издание, криптографические индексы будут поляризованы в ценные бумаги, в том числе акции, которые токенизируют физические активы, а также в токены приложений, предлагающих продукты и услуги.

Для этого создан новый подход к ICO с точки зрения регулирования и соответствия закону, что и привлечет институциональных инвесторов.

Все больше людей покупают криптовалюты, поскольку люди ищут пути сохранения сбережений. Россия, Япония и другие государства уже готовят к выпуску своих национальных криптографических валют, которые будут взаимозависима с BTC и другими ведущими криптонами. Их популярности также будет способствовать дальнейшая деградация традиционного банкинга.

Многих от крипторынка пока отпугивает высокая волатильность цифровых валют. Но и эта проблема решаема. Фонды, работающие с блокчейном, предоставят инвесторам новые возможности по капиталу, что позволит покупать рынок и уменьшить волатильность криптовалют.

В результате все активы, особенно акции, будут токенизированы, что раз и навсегда вытеснит мальчиков-программистов Ponzi, и ICOs возьмут на себя роль предпочтительного метода привлечения капитала.

Как сообщалось, JP Morgan Chase переводит межбанковские платежи на блокчейн для снижения издержек.


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