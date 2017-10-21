Трамп предсказал невиданные перемены в ООН 4 21.10.2017, 12:19

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Дональд Трамп

Президент США впервые провел длительную встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Организации Объединенных Наций при новом руководстве есть огромный, но пока не востребованный потенциал.

"У ООН гигантский потенциал, но эта организация на протяжении многих лет не использовалась так, как следует", - заявил он после первой продолжительной встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в пятницу, 20 октября, передает Немецкая волна.

По словам Трампа, ООН обладает "несравненной силой сплачивать людей", и эту организацию ожидают перемены, "которых мы до сих пор никогда не видели". Президент высоко оценил деятельность Гутерриша, который возглавляет ООН с января текущего года. "Нам нужен талант, и у него есть талант. Посмотрим, что случится. Я расскажу вам об этом примерно через семь лет", - сказал Дональд Трамп.

Со своей стороны Гутерриш заявил, что он "искренне считает, что мы живем в мире, где нет порядка". "Нам нужна сильная, модернизированная ООН. Нам нужна сильная вовлеченность США, которые опираются на свои традиционные ценности - свободу, демократию и права человека", - сказал генсек всемирной организации.

Между тем Белый Дом сообщил, что на встрече Трампа и Гутерриша обсуждались вопросы, представляющие обоюдный интерес, в том числе Северная Корея, Сирия, Ирак и Мьянма. Ранее двое лидеров коротко встречались в Белом доме в апреле, а в сентябре обменялись мнениями на полях Генеральной Ассамблеи ООН.