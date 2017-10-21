История лучшей команды в первой лиге Беларуси 21.10.2017, 13:08

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Футболисты демонстрируют характер и покажут себя в «вышке».

7 фактов про «Луч».

Столичный «Луч» близок к тому, чтобы впервые в истории выйти в высшую лигу. Команда, начавшая сезон с отставанием в 10 очков (эхо договорных матчей 2016-го), сейчас возглавляет в таблицу Д2. Кажется, пришло время основательно познакомиться с проектом тренера Ивана Биончика, пишет «Трибуна».

«Луч» вышел из самой большой любительской лиги Минска

Речь об АЛФ, созданной в 2007 году в качестве альтернативы куцему чемпионату города. Лига очень быстро набрала популярность и силу: количество дивизионов множилось (сейчас их четыре), а сборная АЛФ выигрывала солидные международные турниры. В 2012-м руководители организации решили попробовать что-то новое и заявили команду «АЛФ-2007» в чемпионат Минска. А еще через год – во вторую лигу чемпионата Беларуси.

Зимой 2014-го Дмитрий Карповский, один из учредителей «АЛФ-2007», узнал, что Минский часовой завод может финансово помочь. На переговорах выяснилось, что часовщики выбирают между АЛФ и «Торпедо». Тогда Карповский предложил создать полноценную клубную структуру на базе завода. Идея не была принята, но напор молодого человека боссам часового завода понравился. Они отказали «Торпедо» и заключили с клубом рекламный контракт, по которому «АЛФ-2007» становился «Лучом» и должен был продвигать бренд завода. Часовщики за это пообещали закрыть треть клубного бюджета. Во второй лиге бюджет равнялся 30 тысячам долларов. В первой – 105 тысячам.

«Луч» – частный клуб. Помимо Карповского его учредителем является Павел Белохвостов. Они совместно владеют небольшим бизнесом, которого недостаточно, чтобы содержать клуб.

По всем документам клуб проходит как «Прамень»

При регистрации новой организации проверяются слова в наименовании на повторность. Если повторность имеет место, надо получать «разрешение на использование» у того, кто был первым.

– Со мной такая история случалась дважды, – рассказывает Карповский. – Когда регистрировали АЛФ, оказалось, что в базе есть какой-то продуктовый магазин ООО «АЛФ». Пришлось звонить мужчине и получать разрешение. С клубом получилось сложнее. Первым, кто использовал слово «Луч» в наименовании – обувная фабрика. Стали разговаривать, и началось: или платите деньги, или пожизненно рекламируйте нас. Имея договор с часовым заводом, рекламировать обувь не дело. Пришлось схитрить. Стали ООО «ФК «Прамень».

Называется так же, как называлась другая известная в Минске команда, но отношения к ней не имеет

У Минского часового завода была своя команда, выступавшая в чемпионате БССР и первой лиге во времена суверенной Беларуси. В футбол на МЧЗ играли чуть ли не с самого основания завода в 1953 году. Но серьезно взялись за дело в 70-х. Масштабы были солидными. На заводе проходили собственные чемпионат и Кубок по футболу. А сборная играла на чемпионатах Минска и республики среди профсоюзных коллективов.

В первой половине 80-х руководство завода приняло решение об участии «Луча» в чемпионате БССР. Правда, особых успехов добиться там не удалось. В сильнейшей лиге чемпионата республики тот «Луч» вспыхнул лишь раз (в 1988-м), и, заняв 11-е место, погас в Д2. В 91-м «Луч» под руководством Юрия Пунтуса выиграл первую лигу чемпионата БССР и готовился к «элите», но Союз развалился.

– Мы должны были играть в элитном дивизионе первого чемпионата Беларуси, но на повышение в итоге не пошли, – вспоминает Юрий Пунтус. – Кроме нас на место в «элите» претендовал «Ведрич» Анатолия Юревича. И Анатолий Иваныч сделал так, что федерация выбрала Речицу.

Первый матч в суверенном Д2 «Луч» провел против «Динамо»-2 в Несвиже – итог 2:2. Набрав в 15 матчах 12 очков (тогда за победу давали по два балла), «Луч» финишировал 12-м. Два матча за команду провел сам Пунтус на позиции нападающего.

– После окончания того сезона разговаривал с директором завода Владимиром Абрамчиком, – вспоминает тренер. – Объяснил, что футбол теперь профессиональный, и спросил, есть ли возможность сделать так, чтобы и футболисты стали профессионалами. Хотел, чтобы было, как в «Спутнике», чье руководство еще в 87-м выбило на заводе дополнительный цех под команду. Футболисты там числились и только играли и тренировались. Но Абрамчик сказал, что завод на такое пойти не может – нет условий.

В новый чемпионат «Луч» не заявился, а вскоре прекратил существование. Нынешний «Луч» имеет отношение к той команде только из-за названия, но никакой преемственности нет.

Команда должна была устроить два договорных матча, но не сумела это сделать

Известно, что представители «Луча» замешаны в громком деле о договорных матчах. До суда дошли две игры «часовых» – против «Ошмян» и «Гомельжелдортранса». На скамье обвиняемых оказались бывшие тренер-администратор команды Юрий Сыроквашко и футболисты Сергей Шуманов и Игорь Журавлев (еще трое – Денис Медведев, Андрей Напорко и Александр Тарликовский – не раз упоминались в ходе судебных заседаний). Сыроквашко получил 3 года ограничения свободы, а игроки наказаны крупными штрафами.

Что интересно, но оба матча, несмотря на имевшиеся договоренности, «не сыграли». «Луч» должен был проиграть ГЖДТ в первом тайме, но неожиданно для «заказчиков» выиграл. А во втором случае не смог додавить «Ошмяны» и вместо победы добился только ничьей.

История с «договорняками» прилично ударила по клубу. Во-первых, из-за того, что результаты игр были аннулированы, «Луч» лишился бронзовых медалей первой лиги в прошлом сезоне. Во-вторых, сезон-2017 года начал с «-10» очками. А в-третьих, осложнились взаимоотношения с часовым заводом.

– В этом году финансовой поддержки от завода клуб не получает, – говорит директор «Луча». – Объяснили мне все как-то размыто. Я так и не понял: связано с плохими историями или есть другая причина. В любом случае теперь у нас сотрудничество только на уровне маркетинга. Благо помогают частные компании, которым не безразличен футбол и наш клуб. Четырем даже реклама не нужна. Люди просто помогают, не раскрывая себя.

Лишилась права играть в Кубке УЕФА среди любителей

«Луч» дважды выигрывал любительский региональный Кубок Беларуси, победители которого получают право сыграть в Кубке Регионов УЕФА. Первая поездка в Европу получилась бесславной – три поражение и пролет мимо финала, а вторая, в прошлом году, и вовсе не состоялась. История с договорными матчами только набирала обороты, до суда еще было далеко, но в АБФФ решили отправить на Кубок Регионов УЕФА «Викторию» из Марьиной Горки вместо клуба с запятнанной репутацией. Такое решение приняло бюро исполкома АБФФ. Заседание бюро прошло...по телефону.

– Тогда у многих ребята команды просто украли мечту, – говорит Карповский. – Да, мы играли уже в первой лиге, но на момент победы в региональном кубке были любителями и до завершения розыгрыша ими и оставались. И тут такая подстава. А ведь мы могли выйти из группы в финал. Знаю, многие ребята этого очень хотели. Для них это был последний шанс сыграть в Европе.

Тренер неделю отработал в «Крумкачах»

Зимой председатель «Крумкачоў» Денис Шунто искал замену для Олега Дулуба. Выбор пал на тренера «Луча» Ивана Биончика. 16 января специалист вошел в тренерский штаб «воронов». Шунто говорил, что ему очень нравится Биончик и его работа, что он видит в нем специалиста высокого уровня. Однако уже 23 января тренер покинул «Крумкачы» и вернулся в «Луч».

– Ситуация нестандартная, – отмечает Карповский. – Зимой у Биончика не было контракта с нами. Кроме того у клуба была некоторая неопределенность по поводу будущего. По сути, все сводилось к тому врать мне ему при переговорах или нет. Обманывать не стал, а просто попросил подождать. Тут появилось предложение от «воронов». Я был против перехода, но понимал, что команда «вышки» – это шаг вперед. Сказал, что всегда ждем тренера дома. Биончик многое значит для нас. В 2013-м, когда СКВИЧ разваливался, он пришел к нам с двумя возрастами. Помогал тренировать Саше Соболю и работал с молодыми парнями. А через год сам стал главным. Фактически он создал эту команду. Через неделю после его ухода у нас появилась конкретика, а у него с «Крумкачамі» возникли какие-то сложности. Мы встретились, переговорили, и он вернулся.

37 процентов игроков состава совмещают футбол с другой работой

В составе почти нет опытных и известных футболистов. Из поигравших только Виталий Шепетовский, выступавший за МТЗ, «Дариду» и «Ислочь», и воспитанник минского «Динамо» Артем Булойчик. Костяк составляет молодежь, которая пришла в клуб вместе с Биончиком.

С 2012 года состав команды значительно изменился. Однако в ростере остался один футболист, который помнит еще чемпионат Минска. Это защитник Павел Белохвостов. Был еще Станислав Каминский, но он покинул «Луч» летом. Еще трое – Павел Рассолько, Александр Козел и Юрий Козлов – в команде со времен второй лиги.

Вообще, в ростере «Луча» 24 человека. 9 из них зарабатывают на жизнь не только футболом. У Белохвостова собственный мебельный бизнес. Козел и Рассолько работают у него: первый снабженцем, второй – комплектовщиком. Козлов трудится на складе в фирме «Вегас», торгующей матрасами. Андрей Архипов сверяет счетчики в «Энергосбыте», Виталий Шепетовский – тренер в одном из ФОЦов столицы. Также работают Роман Бабаев, Вячеслав Каминский и Сергей Позднякевич.