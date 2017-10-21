Как белорусы ездили за покупками в Лодзь 21.10.2017, 13:20

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Погулять по красивому городу, вкусно и дешево поесть, что-нибудь купить — стало важной частью нашей повседневности.

Польша — это не только Белосток и Бяла Подляска, шопингом наши люди усердно занимаются в любое время года в Варшаве, Гданьске, Люблине, а еще — в Лодзи. Посетив брутальный фабричный город, onliner.by заглянул в аутлеты и гигантскую «Мануфактуру», сравнил цены в некоторых магазинах с минскими.

Дорога. Далеко

Важный нюанс. Лодзь — это не тот город, в который стоит ехать за туалетной бумагой и стиральным порошком. Потому что от Минска около 700 километров. Google настойчиво предлагает маршрут через Варшаву, но журналисты самоуверенно берут курс на Домачево, где вероятность застрять на границе в теории меньше. Далее узкими дорогами плетутся к пункту назначения мимо Люблина и Груеца. Ремонт, заторы, тянучка, фуры — Польша в этой ее части предстает в своем классическом облике.

Дорога в итоге занимает около 11 часов (без учета границы), и это печально. Если не стать в пробку под Варшавой и не бояться заторов на участке до Белостока, то лучше поверить навигации. Назад едут через столицу PL. Выходит быстрее. Но путь дальний в любом случае. Удивительно, что в списке автобусных шоп-туров из Беларуси Лодзь все еще присутствует. Обычно ее объединяют с Варшавой и «продают» под маркой посещения «самого крупного в Центральной Европе торгово-развлекательного комплекса». Речь о «Мануфактуре». Это главный здешний «магнит».

Не снести и сделать круто

Лодзь расцветала ярко, умирала банально, возрождалась по-эстетски. Главный ТЦ города был в центре этих процессов.

ФОто: onliner.by

Город, ставший в свое время текстильной столицей целой империи, богател вместе с фабрикой Израиля Познаньского начиная с 70-х 19-го века. Вокруг завода появлялись цеха, склады и мастерские, ширился рабочий городок, вырос дворец. В начале прошлого века здесь имелась собственная пожарная служба и даже железнодорожный вокзал. Потом были войны, разруха, коммунизм, национализация, кризис начала 90-х и банкротство в 1991-м. Все, расходимся, решили владельцы — в 1992-м фабрику закрыли окончательно. Долго решали, что делать с комплексом зданий, к счастью, не взорвали динамитом, нашли инвестора, реставрировали. В 2006-м на месте бывшей производственной империи Познаньского открылась империя торговая — огромный ТЦ Manufaktura.

ФОто: onliner.by

У тех, кто участвовал в масштабном проекте ревитализации, все в порядке со вкусом. Не став безликим новоделом, сохранив узнаваемые черты, комплекс, как гласят плохие куплеты и пожухлые передовицы, соединил прошлое и настоящее. Промышленная архитектура вековой давности, стены из красного кирпича — а рядом стекло, блеск, огни, современность. Если путеводители не врут, то для создания образа спецы из Англии и Франции на некоторое время переехали в Лодзь. Наблюдали за городом и его жителями, пытались прочувствовать атмосферу. По общему впечатлению всех приезжающих сюда — не сфальшивили.

ФОто: onliner.by

Магия, которая стала рутиной

Сегодня «Мануфактура» — это место для шопинга и развлечений, центр местной городской жизни. Здесь есть скалодром и мультиплекс, детские центры, казино, пабы, рестораны, музей, большой гипермаркет, Leroy Merlin и все те объекты, которые должны быть в любом уважающем себя польском ТЦ.

ФОто: onliner.by

На площади перед главным зданием комплекса — длиннейший в Европе фонтан. Здесь регулярно устраивают какие-нибудь активности. В сентябре дразнили модными автомобилями.

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

Внутри то, что мы привыкли видеть в каждом торговом центре: коридоры, витрины, манекены. Все это, должно быть, уже не трогает белорусов, особенно минчан. Пылью обернулась магия Zarа, ведь Zara выдают за белорусские рубли на станции метро «Восток». Банальностью гораздо раньше стал Rezerved. «Крутым» лейблом Stradivarius уже не обманешь знакомую без визы, и даже чулки из Intimissimi недавно приземлились на белорусской стороне. Какая разница, где покупать масс-маркет? Главное, чтобы были деньги.

ФОто: onliner.by

Tax Free и «ваты» оформляют, но не везде, в Белостоке с этим дела чуть лучше — больше точек.

Осенью сладких скидок в Польше нет, однако и без них все выглядит неплохо.

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

Немного сравнений

Все можно сравнить и в интернете, но мало ли сайты врут (а наша уверенность в жадности отечественной торговли столь непоколебима, что требует личных экспериментов). Журналисты решили сравнить цены в нескольких магазинах с минскими, покрутив бирки в руках. В польском Zara хмурая консультантка запрещает фотографировать на мобильный телефон — вот-те номер. Зато выясняется, что за длинную мужскую куртку на пуху здесь просят 195 белорусских рублей (пересчитываем по актуальному курсу НБРБ), в Минске эта же модель оценена в 249 руб. Куртка покороче и попроще, шерстяная, у них 162 руб, у нас — 219 руб.

ФОто: onliner.by

Reserved. За такой пиджак в Польше просят 125 рублей, в Минске — 140.

ФОто: onliner.by

У нас эта черная куртка оценена опять-таки в 140 руб., а в Польше стоит 130. В чем логика таких несовпадений? Да какая разница.

ФОто: onliner.by

Stradivarius. Модные ботинки в Лодзи хотят продать за 109 руб., а у нас за 108 (вот это точно погрешность при пересчетах).

ФОто: onliner.by

Пальто за 179 руб. у нас и за 152 у них.

ФОто: onliner.by

Женская куртка (полиэстер) продается за 80 руб. в Минске и за 65 в Лодзи.

ФОто: onliner.by

Еще одна куртка, здесь счет такой: 125:149 в пользу Польши. То есть, если вы поедете за такой обновкой в Лодзь, выйдет на 24 рубля экономнее.

ФОто: onliner.by

New Balance. 373-я серия в Лодзи — 180 рублей, в минском магазине в «Замке» — на полсотни дороже.

ФОто: onliner.by

Не стоит забывать о Tax Free, хотя в некоторых магазинах вроде Reserved документы на возврат не оформляют принципиально.

Еще один крупный ТЦ с большим количеством магазинов — Galeria Łódzka. В 2004-м комплекс получил престижную европейскую премию. Здесь меньше торговых объектов, чем в «Мануфактуре», но есть, помимо стандартного набора, востребованный среди покупателей Peek & Cloppenburg.

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

В составе еще одного ТЦ Port Łódź имеется IKEA. А совсем рядом с городом расположен центр экспорта польской одежды на мировой рынок. Это огромный комплекс Ptak, включающий в себя оптовую базу космических размеров (2500 производителей и импортеров в одном месте) и дом модных показов, в котором регулярно проходят презентации новых коллекций. Для покупателей — не оптовиков самым интересным будет местный аутлет. На сайте клянутся, что цены здесь как минимум на 30% ниже, чем в обычных магазинах.

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

Ехать сюда лучше на машине. С итальянскими аутлетами не сравнишь. Но известные бренды имеются.

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

Как это принято, почти везде указано 2 цены — до попадания в аутлет и после.

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

Цены можно найти интересные. Три любые пары джинсов Levi’s, например, предлагают по цене двух. Две пары определенных моделей тоже брать выгодно.

ФОто: onliner.by

Магазин New Balance: cтрогая и нестареющая классика на фото ниже оценена в 129 рублей, что дешевле, чем в обычном ТЦ. Можно брать.

ФОто: onliner.by

Есть в «Птаке» точка с техникой, где возвращают полный Vat. Сюда определенно стоит заглянуть, особенно если нужен телевизор с большой диагональю (и есть возможность его довезти домой). К примеру, Samsung c диагональю в 65 дюймов обойдется дешевле на $400 (без учета налогового бонуса), чем в РБ.

ФОто: onliner.by

В Лодзи журналисты видели несколько машин с белорусскими номерами. Мужики грузили на парковке «Мануфактуры» телевизор. «Почему сюда? Были в Варшаве по делам, завернули. Потом за ватами вернемся», — в подробности вдаваться не хотят. Еще один парень пытается уместить лестницу в Passat с брестскими номерами. Говорит, что цены в Польше везде одинаковые, что он тут тоже «по делам» и очень спешит. Зачем везти лестницу из Лодзи, хотели спросить журналисты, но и этот земляк оказался неразговорчивым.

Полякам не понять, а для белорусов, очевидно: не только в ценах дело (если у вас не бизнес на перепродаже), но и в самой процедуре. Погулять по красивому городу, вкусно и дешево поесть, что-нибудь купить — это определенно стало важной частью сероватой нашей повседневности. Поэтому побывать разок в Лодзи, безусловно, стоит.