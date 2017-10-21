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«Пусть хоть одного солдата обидят – мы полстраны на Площадь выведем»

  • 21.10.2017, 14:26
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На Марше рассерженных белорусов 2.0 звучат лозунги против дедовщины.

Участник Марша рассерженных белорусов 2.0 рассказал, что привело его на Октябрьскую площадь:

«Меня зовут Андрей, сам я из Лунинца, а проживаю в Минске. Лунинец находится недалеко от Пинска, откуда родом Александр Коржич. Сам в армии не служил, но хочу задать вопрос: разве для этого наши матери нас рожали, чтобы нас в армии до полусмерти мордовали? Если бы независимые СМИ и оппозиция не раскрутили гибель солдата в Печах, то ее бы просто скрыли. Оппозиция будет следить за этими событиями, пусть они только попробуют хоть одного солдата обидеть – мы полстраны на улицы выведем. То, что происходит в Печах – это система, там каждые полгода кто-то вешается. Просто никто этого не показывал. Я со многими разговаривал, многие первый раз вышли на митинг из-за дедовщины», - рассказал участник Марша рассерженных белорусов 2.0.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-репортаж с Марша рассерженных белорусов 2.0.


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