Овечкин установил рекорд НХЛ
- 21.10.2017, 14:30
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До этого рекорд принадлежал чешскому хоккеисту Яромиру Ягру.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу заброшенных в овертайме шайб. Видеозапись появилась в аккаунте клуба в Twitter, пишет lenta.ru.
Результативное действие российского форварда принесло победу «Вашингтону» в матче с «Детройт Ред Уингс». Встреча завершилась со счетом 4:3. Эта шайба стала для Овечкина десятой в восьми поединках регулярного чемпионата в сезоне-2017/2018 и 20-й в овертаймах за всю карьеру.
До этого рекорд принадлежал чешскому нападающему Яромиру Ягру, который отличался в дополнительное время 19 раз.
Most. OT. Goals. Ever. @ovi8 #CapsWings #ALLCAPS pic.twitter.com/nim0AWgW4S— Washington Capitals (@Capitals) 21 октября 2017 г.