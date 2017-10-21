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Овечкин установил рекорд НХЛ

  • 21.10.2017, 14:30
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Александр Овечкин

До этого рекорд принадлежал чешскому хоккеисту Яромиру Ягру.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу заброшенных в овертайме шайб. Видеозапись появилась в аккаунте клуба в Twitter, пишет lenta.ru.

Результативное действие российского форварда принесло победу «Вашингтону» в матче с «Детройт Ред Уингс». Встреча завершилась со счетом 4:3. Эта шайба стала для Овечкина десятой в восьми поединках регулярного чемпионата в сезоне-2017/2018 и 20-й в овертаймах за всю карьеру.

До этого рекорд принадлежал чешскому нападающему Яромиру Ягру, который отличался в дополнительное время 19 раз.


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