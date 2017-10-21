Алена Луцкович: У людей просто закончилось терпение 1 21.10.2017, 14:37

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Алена Луцкович

Возмущение начало выплескиваться.

«Меня разозлил случай в Печах и то, что происходит в нашей армии. Моему сыну 16 лет, его поставили на учет в военкомате. Я читаю все эти случаи дедовщины – и прихожу в ужас.

Ведь моему ребенку, моему сыну, предстоит служить в этой армии, где его могут убить и покалечить. Ничего хорошего с ним там не случится. У меня много знакомых, которые служили в армии. Я понимаю, что они многое замалчивают.

У людей просто закончилось терпение, возмущение начало выплескиваться. Дай Бог, чтобы эта волна возмущения что-то изменила в этой армии. Пока армия не будет профессиональной, то дедовщину не получится искоренить. Всегда найдутся такие командиры, как в Печах», - рассказала общественная активиста из поселка Октябрьское Алена Луцкович, которая приняла участие в Марше рассерженных белорусов 2.0.

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