ГАИ приготовила «сюрприз» для мотоциклистов 21.10.2017, 14:53

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Экзамены по сдаче прав для мотоциклистов усложнили.

В Беларуси усложняют экзамен на права для мотоциклистов. Постановление МВД от 2 октября 2017 года №280, которое вносит изменения в инструкцию о порядке приема квалификационных экзаменов, опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале и вступит в силу через 6 месяцев. Об этом сообщает onliner.by.

ГАИ разработала дополнения, в частности были добавлены элементы на площадке, такие как габаритная змейка, маневрирование в условиях ограниченного времени, остановка перед стоп-линией и др.

В сентябре этого года на встрече с журналистами заместитель начальника УГАИ МВД назвал статистику мотоаварийности: «В каждой десятой учетной аварии фигурирует мотоцикл. Количество таких ДТП по сравнению с прошлым годом снизилось, но возросло число погибших. Гибнут мотоциклисты, их пассажиры. Больше всего — в Минской, Гомельской и Брестской областях. В 65,5% происшествий усматривается вина водителей двухколесного транспорта. Основные причины ДТП — превышение скорости и правил проезда перекрестков».

Именно с учетом этих данных решено было разработать изменения в законодательство.