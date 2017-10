Названы 10 самых популярных танцевальных композиций в истории Youtube 21.10.2017, 14:59

Лидеры просмотров на популярном видеохостинге.

Танцевальную музыку можно смело назвать одной из самых популярных в мире, благодаря ее зажигательным ритмам и не менее ярким клипам.

Например, Calvin Harris, David Guetta или Martin Garrix могут похвастаться не только престижными наградами за свои хиты, но и многомиллионными просмотрами видеоклипов, пишет Billboard (перевод — nv.ua). Предлагаем десять самых популярных клипов в жанре танцевальной музыки за всю историю Youtube:

Major Lazer & DJ Snake - Lean On (feat. MØ) – 2015

Просмотры: 2,196,070,618

The Chainsmokers - Closer feat. Halsey – 2016

Просмотры: 1,892,477,650

Calvin Harris - This Is What You Came For feat. Rihanna – 2016

Просмотры: 1,815,090,456

Avicii - Wake Me Up - 2013

Просмотры: 1,393,947,613

LMFAO - Party Rock Anthem feat. Lauren Bennett, GoonRock – 2011

Просмотры: 1,364,737,822

Alan Walker – Faded - 2015

Просмотры: 1,336,264,874

Calvin Harris - Summer - 2014

Просмотры: 1,170,846,509

Calvin Harris & Disciples - How Deep Is Your Love – 2015

Просмотры: 1,164,128,221

David Guetta - Hey Mama feat. Nicki Minaj, Bebe Rexha & Afrojack - 2015

Просмотры: 1,151,475,987

Martin Garrix – Animals – 2013

Просмотры: 1,074,017,866