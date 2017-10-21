Ольга Николайчик: Мы расскажем всему миру про эту власть 1 21.10.2017, 15:04

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Белорусы будут сражаться и дальше.

Общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик рассказала, почему она вышла на Марш рассерженных белорусов 2.0:

«Я вышла на сегодняшний Марш, потому что белорусы протестуют, даже когда их мало, но они показывают, что они есть. Несмотря ни на что, люди выходят. Мы будем говорить вслух, несмотря на «тихарей», которые нас снимают. Пусть нас немного, но мы расскажем всему миру про эту власть, которую мы не выбирали.

Власть в стране узурпировал необразованный колхозник, который угнетает талантливый, интеллектуальный, трудолюбивый белорусский народ. Мы не быдло, мы не рабы! Будем выходить, ведь мы потомки шляхты, наши предки боролись за свою свободу. Белорусы будут сражаться и дальше», - рассказала Ольга Николайчик.

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