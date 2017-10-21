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Правительство Испании ограничило автономию Каталонии

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  • 21.10.2017, 15:09
Мариано Рахой
Фото: telegraf-EPA

Премьер Испании объявил об ограничении автономии Каталонии в соответствии со статьей 155 Конституции и отставке премьера Каталонии.

Правительство Испании решило применить в отношении Каталонии 155 статью Конституции Испании, что означает лишение власти нынешнего правительства Каталонии и введение прямого правления из Мадрида. На пресс-конференции премьер Мариано Рахой сообщил, что глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, его заместитель и их советники отправлены в отставку. Об этом пишет liga.net.

Отмечается, что Женералитат, каталонское правительство, должно будет действовать под руководством новых назначенных органов, действующие министры сохранят посты. "Парламент Каталонии будет выполнять представительскую роль", но не сможет рекомендовать кандидатов на пост главы Женералитета.

Рахой также заявил, что в результате возможного провозглашения независимости Каталония бы потеряла 25-30% ВВП.


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