Под Нью-Йорком за $125 миллионов продается частный остров с собственным участком океана 21.10.2017, 15:24

Особняк на 11 спален на острове был построен в 1911 году для банкира.

Уникальное предложение появилось на сайте агентства недвижимости Sotheby’s International Realty, пишет onliner.by. Счастливым обладателям лишних $125 миллионов предлагают от них избавиться в обмен на собственный остров в часе езды от Нью-Йорка. В комплекте с куском суши идут несколько исторических особняков, парк, бассейн, причал для яхт, вертолетная площадка, фрагмент океана и участок шельфа.

Остров расположен у побережья Лонг-Айленда, самого элитного пригорода Нью-Йорка. Центральный особняк на 11 спален был построен в 1911 году для банкира Джуниуса Спенсера Моргана. Кроме этого, в здании имеется своя картинная галерея, гостиная и небольшая столовая на сотню гостей.

Главный дворец окружен собственным английским парком, двумя бассейнами и вертолетными площадками. По соседству имеется и песчаный пляж с причалом для яхты.

Помимо этого, на острове построены еще шесть более скромных особняков, один из которых снимала Жаклин Кеннеди, жена президента США Джона Ф. Кеннеди, вскоре после убийства мужа.

Риелторы утверждают, что, несмотря на высокую цену, предложение не имеет себе равных. В комплекте с островом идет участок океана площадью 100 тысяч квадратных метров и 40 тысяч квадратных метров шельфа.