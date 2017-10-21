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Усэйн Болт: Надеюсь начать футбольную карьеру в 2018 году

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  • 21.10.2017, 15:45
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Усэйн Болт
Фото: AP/Darron Cummings

Мировая легенда легкой атлетики решил попробовать себя в новом аплуа.

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт заявил, что хочет попробовать себя в футболе в следующем году, пишет сайт «Трибуна».

«Да, я бы с удовольствием попробовал поиграть в футбол, теперь я ушел из легкой атлетики. Я сказал об этом в интервью, и многие клубы потянулись ко мне с предложениями.

К сожалению, в августе я получил травму подколенного сухожилия, и с тех пор не мог тренироваться. Надеюсь, что смогу начать футбольную карьеру в 2018 году.

Зимой я часто играю в футбол на Ямайке. Тренерам это не нравилось, но, к счастью, удавалось избегать травм, которые бы срывали мои легкоатлетические тренировки», – рассказал Болт.


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