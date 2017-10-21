Под растяжкой «Выдатнаму сыну Беларусі...» в Швейцарии открыли памятник Костюшко

Под растяжкой «Выдатнаму сыну Беларусі...» в Швейцарии открыли памятник Костюшко4
- 21.10.2017, 15:53
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Местные белорусы пришли на открытие памятника национальному герою с бело-красно-белым флагом.
В Швейцарии в городе Золотурн открыли памятник национального герою Тадеушу Костюшко. Местные белорусы пришли на открытие с бело-красно-белым флагом и растяжкой «Выдатнаму сыну Беларусі ад удзячных суайчыньнікаў», передает «Радыё Свабода».
Инициатива увековечивания героя Беларуси, Польши и США принадлежит швейцарским белорусам.
На открытии памятника присутствовали дипломаты Беларуси, Польши и Литвы, директор усадьбы-музея Костюшко в Косово (Ивацевичский район) Наталья Сушко.