Активист из Кобрина: Я приехал на Марш, чтобы закончился беспредел 4 21.10.2017, 16:04

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На Марш рассерженных белорусов 2.0 приехало много людей из регионов.

Активист из Кобрина рассказал, почему он приехал в Минск на акцию протеста:

«Я специально приехал на эту акцию, никто не смог мне помешать. В первую очередь я приехал за себя, за своих детей (у меня их двое), за их будущее, чтобы они жили в свободной стране, могли высказывать свое мнение. Чтобы не было такого, что человека наказывают за то, что у него другое мнение, чтобы закончились репрессии. Власти сейчас стараются, чтобы никто не мог пикнуть. Я приехал, чтобы этот беспредел закончился, за своих родных, близких, за то, чтобы они жили в свободной Беларуси. Эту систему нужно менять», - рассказал активист из Кобрина.

Сайт Charter97.org вел онлайн-репортаж с Марша рассерженных белорусов 2.0.