В Чехии завершились выборы в парламент 6 21.10.2017, 16:10

1,511

Наибольшее число голосов могут набрать правоцентристы из движения ANO.

По предварительным данным, явка избирателей составила более 60 процентов.

Согласно данным предвыборных опросов, наибольшее число голосов могут набрать правоцентристы из движения ANO ("Да"). Его возглавляет миллиардер и бывший министр финансов Чехии Андрей Бабиш. Наблюдатели допускают, что именно Бабиш может занять место премьер-министра, несмотря на звучавшие в его адрес обвинения в коррупции и злоупотреблении фондами Евросоюза, передает «Радио Свобода».

Бабиш не раз критиковал ЕС, в том числе европейскую систему квот на приeм беженцев и требования, связанные с переходом на евро.

По прогнозам наблюдателей, в парламент может пройти рекордное число партий - до десяти – в том числе правые и левые евроскептики.