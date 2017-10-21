Леонид Кулаков: Это мой народ, я должен быть с ним

Леонид Кулаков: Это мой народ, я должен быть с ним1
- 21.10.2017, 16:21
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Бумеранг всегда возвращается назад.
Настоящий ветеран акций протеста, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков рассказал, почему принял участие в Марше рассерженных белорусов 2.0:
«Я не мог не прийти. Это мой народ, я должен быть с ним. Cтоять плечом к плечу. Я никуда не сбежал, этот крест я несу вместе со своим народом.
Знаете, я считаю, что власти меня не наказывают, инакомыслие – не повод для наказания. То, что делают власти - называется репрессии. Но бумеранг всегда возвращается назад», - рассказал активист «Европейской Беларуси».
Сайт Charter97.org вел онлайн-репортаж с Марша рассерженных белорусов 2.0.