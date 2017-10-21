Как будут выглядеть поезда от «Штадлер» для минского метро 11 21.10.2017, 16:35

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Поставка первого четырехвагонного поезда запланирована уже на следующий год.

С 18 по 20 октября в Санкт-Петербурге проходил Международный инновационный форум пассажирского транспорта «SmartTransport». Пользователь Twitter AntonK007, побывавший на мероприятии, опубликовал в соцсети информацию со стенда «Штадлер», где изображены поезда, которые будут ходить в минской подземке, пишет tut.by.

На стенде компании сообщается, что по контракту ЗАО «Штадлер Минск» поставит 6 четырехвагонных и 4 пятивагонных поезда. Поезда предназначены для использования на всех линиях минской подземки. Поставка первого четырехвагонного поезда (два головных и два промежуточных вагона) запланирована на 2018 год, а всю партию собираются отдать к 2020 году. Гарантийный срок эксплуатации поездов составляет 560 тысяч километров пробега. Поезда оборудованы системой автоматического пожаротушения.

На вагонах нового поезда логотип минского метро, над кабиной машиниста видно название станции Aerodromnaya (правда, в метрополитене придерживаются правил белорусской транслитерации).