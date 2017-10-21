Спугнувший медведя во время патрулирования полицейский стал звездой Сети

Спугнувший медведя во время патрулирования полицейский стал звездой Сети1
- 21.10.2017, 17:08
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Смелость американского полицейского заставила животное ретироваться.
Дональд Невинс, офицер полиции из Калифорнии, выехал на ночное патрулирование, и на одной из улиц заметил чёрного медведя.
Животное явно не просто так вышло на позднюю прогулку — по всему было видно, что зверь живо интересуется магазинами и обдумывает способы, как бы попасть внутрь с целью грабежа, пишет 120.su.
Полицейский, опустив стекло, строго сказал медведю, чтобы он даже не думал вламываться в магазины. Впрочем, несостоявшегося преступника напугала не столько суровость служителя закона, сколько прожектор, которым Дональд осветил его, так что животное предпочло ретироваться.