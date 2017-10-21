У белорусов взламывают аккаунты в Skype 3 21.10.2017, 17:06

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Хакеры выпрашивают деньги у контактов.

В редакцию onliner.by обратилась девушка Полина, которая попросила предупредить пользователей Skype. Сегодня она узнала, что неизвестные взломали ее аккаунт в Skype. А потом от имени Полины отправили всем контактам сообщение с просьбой перечислить деньги.

Суммы, которые просят бессовестные злодеи, не космические, но и не маленькие — 150—200 белорусских рублей или 6 тысяч российских. Расстаться с деньгами очень просто. Хакеры скидывают ссылку на платежный сервис, где указан счет, сумма перевода и электронная почта, в названии которой есть фамилия человека — владельца взломанного аккаунта.

— Больше всего меня удивило, что пишут не боты, а реальный человек или люди. Они используют характерные для меня фразы, поэтому у людей даже не возникает подозрения. Сообщения получили больше 100 моих коллег, и все говорят о впечатлении, будто это на самом деле пишу я. К сожалению, некоторые уже успели перевести деньги.

По словам Полины, явление может носить массовый характер, потому что несколько ее коллег сообщили, что с просьбой о переводе денег столкнулись на днях и от других аккаунтов в Skype.

Что делать, если взломали Skype

- Как видно из переписки, злоумышленники действуют хитро и легко обходят попытки выйти на прямой контакт («Я сейчас занята»). И все же это как раз тот случай, когда необходимо напрямую связаться с человеком, от имени которого ведется переписка. Хотя бы позвоните ему.

- Как только вам стало известно о взломе, немедленно напишите в службу поддержки Skype. Сделать это с ходу не так-то просто. Зайдите на эту страницу, выберите в выпадающих меню «Безопасность и конфиденциальность» и - «Информирование нас о мошенничестве, краже личности и т. д.», после чего нажмите «Далее» и выберите поддержку по электронной почте или в чате.

- Если вы или ваши знакомые попались на удочку и перечислили деньги, надо обращаться в милицию.