Трамп пообещал рассекретить документы по делу Кеннеди 21.10.2017, 17:52

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Дональд Трамп

Эти материалы оставались секретными в течение 25 лет.

Об этом президент США сообщил в Twitter.

"В случае предоставления дальнейшей информации, я, как президент, рассекречу связанные с убийством Джона Кеннеди документы, которые были долго заблокированы", — написал он.

Национальный архив 26 октября должен рассекретить около 3,1 тысячи документов ЦРУ и ФБР, касающихся убийства Кеннеди.

Эти материалы оставались секретными в течение 25 лет в соответствии с законом. Закон о публикации этих материалов был подписан президентом Джоджем Бушем-старшим в 1992 году.

СПРАВКА. Джон Фицджеральд "Джек" Кеннеди — американский политический деятель, 35-й президент США (1961—1963). В современном общественном сознании Кеннеди чаще всего связывают с его загадочным убийством, потрясшим весь мир, многочисленные гипотезы разрешения которого выдвигаются по сей день.

22 ноября 1963 года, совершая визит в Даллас, штат Техас, Джон Ф. Кеннеди был смертельно ранен из снайперской винтовки в своем открытом лимузине на одной из центральных улиц города. Президент был незамедлительно доставлен в госпиталь "Паркленд", где после безуспешных попыток реанимации был объявлен мертвым около 13:00 по местному времени. Специально созданная комиссия Уоррена показала, что убийцей Кеннеди был стрелок-одиночка Ли Харви Освальд. Огромное количество социальных опросов, проведенных по всей стране, показало, что не менее 60 % населения Америки не верят в то, что Освальд убил президента или по крайней мере действовал один.